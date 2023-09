Bare å slippe løs gullrekken

Etter at overgangsvinduet lukket var de fleste i Stavanger svært oppspilte. For et arsenal klubben nå hadde anskaffet seg! Mot VIF ble det kanskje litt for tidlig, men mot FKH lørdag kunne en for alvor se forskjellen som er skapt av Erik Nevland, Erik Bjørnø og et par hardtsatsende styrer.

Den kanskje beste midtstopperen i Skandinavia måtte stå over med skade, men inn kom Sondre Klingen Langås. Han gjorde en perfekt kamp – sammen med vikaren til det egentlige førstevalget Gianni Stensness. Det er slike situasjoner lag som vil vinne noe må takle. Det er Viking nå i ferd med å bevise at de har lagt til rette for en skikkelig gullstrid.

Morten Jensen tok solid av etter kampen og nevnte Langås i forbindelse med landslaget etter to kamper fra start i Eliteserien. Noe kom nok i eufori over prestasjonen og over resultatet. Noe skal man faktisk ta på alvor. En stopper, med kvaliteter som de første glimtene på dette nivået har avslørt, er noe Ståle Solbakkens landslag formelig skriker etter.

[ Tripic: - Har vunnet noe uansett i år ]

Dette handlet heller ikke bare om Langås. Bredden ble også vist fram i form av Yann-Erik de Lanlay. Med begge de to vanlige høyrebackene ute ble Eliteseriens beste potet kastet inn. Han var ikke like blendende offensivt som Sondre Bjørshol, men han er mer enn god nok til at Viking på ingen måte svekkes så brutalt som de fleste andre lag ville blitt med de forfallene.

Bredden viste seg også i form av grepet trenerne kunne ta da FKH var i ferd med å feste et lite grep etter rundt timen. Der andre lag hiver inn jokere og unggutter kunne Jensen og Lunde Aarsheim klaske i bordet med to landslagsspillere fra Australia og en nigeriansk trollmann.

Sistnevnte kjørte på. Nesten som om tiden hadde stått stille siden han måtte selges til RBK for å redde klubben fra konkurs i 2017. Adegbenro er en hjulbeint magiker i én til én-situasjoner. Intet mer. Intet mindre. Måten han gled gjennom og serverte Zlatko Tripic ballen på 2–0 var nøyaktig slik vi husker ham.

Det ekstreme er at Sander Svendsen egentlig har hatt en strålende sesong som høyre kant. Når han har vært ute har Nicholas D’Agostino vikariert med bravur. Nå har Viking tre klassespillere som kan fylle denne rollen. Samtidig.

Før denne sesongen snakket alle om den vanvittige stallen til Glimt. De har nok fortsatt en større bredde enn Viking, men den avstanden har krympet merkbart etter det siste vinduet.

Nå er det ni kamper igjen å gjøre det på.

Det er bare å slippe løs gullrekken, Viking!

[ Vikingbørsen: Strålende fra Brekalos erstatter ]