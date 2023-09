Vikingbørsen: Strålende fra Brekalos erstatter

7

Patrik Gunnarsson

God dobbeltredning etter 24 minutter – etter at han selv spilte tullete ut på en Sander Svendsen med mann i rygg. Et par glimrende lange utspill også hvor han sørget for at Viking fikk utfordre uten sikring. Kontroll på det som kom ellers. Svært god redning fra kloss hold etter 87 minutter.

5

Yann-Erik de Lanlay

Stort sett full kontroll defensivt før pause, men ikke samme driv i løpene framover som Bjørshol normalt har. Helt OK fra Eliteseriens beste potet.

8

Sondre Langås

Burde kanskje hatt straffe etter tre minutter da drakten regelrett ble dratt over hodet hans på en corner. Viste flere ganger prov på sin vanvittige fart da FKH prøvde seg i bakrom. Høyest og styrte inn 1–0 i krysset etter et frispark etter 42 minutter. Viste også svært ofte prov på styrke i luften defensivt. Bunnsolid kamp.

7

Djibril Diop

Solid før pause, men litt heldig som slapp gult kort da han kom for sent inn mot Krygård. Solid kamp og så ut for å finne raskt ut av det med makker Langås.

7

Shayne Pattynama

Herlig løp og innlegg til Tangen Nilsen etter 18 minutter. Viktig blokkering etter 48 minutter. Nok en kamp hvor han var veldig god defensivt. På høy tid å sørge for at avtalen blir forlenget nå, Viking!

5

Joe Bell

Halvfarlig balltap etter to minutter. Enkelte fine detaljer, men også noe uforløst over ham i en dyp rolle litt til høyre. Hadde det vært naturlig å bytte posisjon på ham og Solbakken?

6

Markus Solbakken

Litt uryddig i starten. Gult kort for å stanse en overgang etter 38 minutter. Lot en høy ball passere over hodet inne i feltet etter 48 minutter. Høy frekvens og enkelte meget gode tekniske detaljer. Ikke like mye krutt i skuddbeinet denne gangen da han prøvde seg.

6

Harald Nilsen Tangen

Stangskudd etter 18 minutter etter innlegg fra Pattynama. Et par meget frekke tekniske detaljer under press. Stor arbeidskapasitet. Solid kamp etter at han fikk tillit igjen etter vrakingen sist.

5

Sander Svendsen

Svært nære 1–0 etter 7 minutter da et skudd skiftet retning og gikk like utenfor. God mulighet på hodet etter 16 minutter, men avslutningen rett på Selvik. Holdt på å rote det skikkelig til etter 24 minutter da han fikk ballen fra Gunnarsson med mann i rygg. OK kamp, uten å utmerke seg veldig.

6

Lars-Jørgen Salvesen

Jobbet og slet, men kom ikke til noen store sjanser før pause. Det ble med nesten. Skiftet ut til fordel for D’Agostino etter hvert, men solid innsats.

8

Zlatko Tripic

Strøkent innlegg på hodet til Svendsen etter 16 minutter. Burde kanskje skutt selv på første berøring på den store overgangsmuligheten etter 18 minutter. Strøkent frispark på hodet til Langås på 1–0 etter 42 minutter. Herlig 2-0-scoring da han prikket ballen i lengste hjørnet fra 16 meter. Igjen var han mannen som fikk tingene til å skje. Smart i pasningsspillet. Klasse. Igjen.

Innbyttere:

Samuel Adegbenro

Inn for Sander Svendsen etter 62 minutter. For kort tid til å få karakter. Nydelig forarbeid på 2-0-scoringen til Tripic etter 65 minutter da han satte fart på framover. Som alltid en magiker i situasjoner hvor han kunne utfordre.

Patrick Yazbek

Inn etter 62 minutter for Joe Bell. For kort tid til å få karakter. Måtte ned for å vikariere som høyre back i avslutningen da Bjørshol ble skadet og Viking måtte avslutte med ti mann.

Sondre Bjørshol

Inn for de Lanlay etter 62 minutter. For kort tid til å få karakter. Fikk igjen problemer med hamstringen tre minutter før slutt. Kan det være langvarig?

Nicholas D’Agostino

Inn etter 72 minutter for Salvesen. For kort tid til å få karakter.

Sondre Auklend

Inn etter 83 minutter for Nilsen Tangen. For kort tid til å få karakter.

