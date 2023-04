Vurderte å skifte ut festsjefen: - Surrealistisk

Stavanger — Tilliten betalte seg til slutt med sju forskjellige mørkeblå målscorere og den største målfesten i Eliteserien siden Vikings 5-5-kamp mot VIF i Oslo i 2014.

Men det så ganske så mørkt ut etter 45 minutter i Jåttåvågen.

Noen fest var det absolutt ikke snakk om. Det meste av det trenerduoen til Viking hadde sagt før kampen virket å være ignorert.

– Vi vurderte flere skifter til pause, innrømmer trener Bjarte Lunde Aarsheim til RA.

– Var Sander Svendsen blant disse?

– Ja.

Så lot trenerne det være. Spillerne som hadde skuffet de første 45 minuttene skulle få tillit til å snu det. Helt i samsvar med evalueringen etter fiaskosesongen i fjor.

Beskjeden var klar. Her skulle man våge, jakte en scoring det første kvarteret og ikke legge seg bakpå for å trygge noe som helst om de snudde.

– Egentlig sa vi bare det samme som vi sa før kampen i pausen, sier Lunde Aarsheim.

Eksploderte med Svendsen

Sander Svendsen, som hadde vært fullstendig anonym, så plutselig ut som om han spilte for livet. Etter 48 minutter prikket han Nicholas D’Agostino med et nydelig innlegg på 1–1. To minutter senere knallet han selv inn 2–1. Etter 61 minutter satte han også opp Sondre Bjørshol for 3–1. I løpet av 13 minutter tegnet Svendsen seg for tre målpoeng – og satte tonen for en målfest med historisk sus.

– Ellevilt! Jeg kan ikke tenke meg at det har skjedd før at Viking har hatt sju forskjellige målscorere i samme kamp i Eliteserien, sier trener Bjarte Lunde Aarsheim.

Vikings Lars-Jørgen Salvesen jubler under eliteseriekampen mellom Viking og HamKam. (Carina Johansen/NTB)

Svendsen selv var et eneste stor glis etterpå. Selv om han ble tatt ut etter 66 minutter – og ikke fikk være på banen da kampens siste seks scoringer ble satt inn.

– Helt surrealistisk! Dette viser hvordan fotballen fungerer. All honnør både til gutta og fansen. Vi kom ut med en enorm energi etter pause og ble pisket framover av de på tribunen.

– Trenerne vurderte å ta både deg og andre av ved pause?

– Jeg er takknemlig for at jeg fikk fortsette – og alle minutter jeg får på banen i dette laget. Jeg skal bruke hvert eneste av dem så godt som jeg kan, sier Svendsen.

– Hva betyr en seier som dette i det større bildet?

– Sju forskjellige målscorere er veldig positivt. Det gir selvtillit. Både for oss som lag og for enkeltindivider.

Kyss, klapp og klem etter at Sondre Bjørshol hadde satt inn sitt andre mål på to hjemmekamper i serien. (Carina Johansen/NTB)

Selv om Viking først og fremst har vært sterke defensivt i starten på sesongen har han aldri vært i tvil om at det ville løsne framover. Svendsen er fast i troen på at det harde arbeidet som legges ned på feltet ville gi resultater ganske raskt. Ketsjupeffekten søndag var selvsagt ikke helt hva noen ventet, men kjekt var det.

– Dere slapp samtidig inn tre mål også. Det er vel et lite minus?

– Sånn er fotballen. Noen av målene som kom var også helt syke. Som den volleyen. Det er vanskelig å gardere seg mot. Litt tilfeldig. Vi har egentlig en enormt solid gjeng bak oss på banen og føler oss trygge som angrepsspillere, sier Svendsen.

Lykkelig kaptein

En annen som var svært glad etter målorgien var kaptein Zlatko Tripic.

– Det var svakt før pause. Lite energi og nesten null intensitet. HamKam fikk egentlig kampbildet de ønsket seg, sier Tripic.

Vikings Zlatko Tripic fikk seg en etterlengtet scoring mot HamKam. (Carina Johansen/NTB)

Han roser pausepraten og at gjengen som hadde feilet fikk muligheten til å gå ut for å rette det opp i andre omgang.

– Nå må vi bygge på dette, sier Tripic.

Han er ikke i tvil om at en opplevelse som dette betyr mye i det større bildet for selvtilliten. Sju forskjellige målscorere fikk påfyll av selvtillit. Viking tok også over tredjeplassen på tabellen og har nå fått en god start på sesongen.

– For meg personlig betydde også den scoringen jeg fikk mye.

Tripic erkjenner nemlig glatt at han har et gir til inne. Nå er håpet at han kan skifte opp til det sammen med et Viking som setter tonen i de neste kampene.

Også framover på banen.

