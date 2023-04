Vikingbørsen: Han satte i gang målorgien og snudde det

5

Patrik Gunnarsson

Ut i full strekk for å redde en akrobatisk avslutning fra Udahl etter 19 minutter. Sjanseløs på 1-0-målet til HamKam. Også på 5–2 og 6–3. Slapp faktisk inn det meste etter pause – selv om det ikke kom så mye.

6

Sondre Bjørshol

Fikk en stor mulighet på hodet etter 16 minutter, men kom ikke godt nok over ballen. Satte inn 3–1 fra kloss holdt etter 61 minutter – og scoret i sin andre hjemmekamp på rad. Startet også samme angrep med en langpasning. Solid i sin førte kamp fra start i år.

5

Gianni Stensness

Burde skutt i stedet for å passet ballen da han nærmest sto alene på 14 meter etter 12 minutter. Altfor passiv i situasjonen hvor HamKam tok ledelsen 1–0 ved Kirkevold. Ikke helt på samme nivå som makker Stensness. Litt nonchalant i noen situasjoner.

7

David Brekalo

Unødig feilpasning som kunne gitt mål mot etter 18 minutter. Kanonskudd fra distanse som gikk like over etter 41 minutter. Ellers bunnsolid både i luften og langs bakken.

7

Shayne Pattynama

Nydelig innlegg til Yazbek etter 16 minutter. Viste prov på ekstrem fart da han rakk ballen og la inn etter 56 minutter. Var meget frisk kampen gjennom – begge veier. Kronet det hele med et nydelig mål etter 71 minutter. Da banket han ballen i lengste hjørnet etter en frispilling fra Tripic.

7

Harald Nilsen Tangen

Svært nære å sette inn 3–1 etter 56 minutter med et skudd etter innlegg fra Pattynama. Skaffet Viking straffe etter 77 minutter d han ble felt på vei gjennom. Nydelig avslutning på 7–3 målet etter 85 minutter. Briljerte stadig mer utover kampen. Fikk virkelig kost seg med sine ferdigheter på små flater da HamKam sprakk opp.

6

Markus Solbakken

Frisk innledningsvis både med gjenvinninger, offensive involveringer og noen langpasninger! Gult kort for stempling etter 22 minutter og levde litt på grensen etter det. Bytte ut med de Lanlay etter 65 minutter.

6

Patrick Yazbek

La nok en gang inn en voldsomt innsats med sine løp og sprinter. Målgivende pasning til Lars-Jørgen Salvesen på 4–1. Ut etter 76 minutter.

7

Sander Svendsen

Fikk et mål annullert etter to minutter, men hadde ellers en helt anonym førte omgang. Så eksploderte det fullstendig! Strøkent innlegg til D’Agostino etter 47 minutter på 1–1. Klinte inn 2–1 fra kloss hold etter 50 minutter. Målgivende til Bjørshol etter 61 minutter også. Snudde kampen.

7

Nicholas D’Agostino

Rotet det til i en svært farlig overgang tidlig da han misforsto Nilsen Tangen. Nydelig hodestøt til 1–1 etter 47 minutter. Pirket ballen videre til Svendsen og fikk assist på 2–1 også like etter. Heading like utenfor etter corner etter 65 minutter. Ny meget god kamp.

6

Zlatko Tripic

Balltap sentralt i banen som nesten resulterte i en kjempesjanse mot etter 27 minutter. OK forsøk på direkte frispark etter 32 minutter. Målgivende pasning til Pattynama etter 71 minutter. Sikker da han satte inn 6–2 på straffe etter 78 minutter. God, men har fortatt et gir til inne.

Innbyttere:

Lars-Jørgen Salvesen

Inn etter 66 minutter for Svendsen. For kort tid til å få karakter. Stolte på venstresleggen og dundret inn 4–1 fra 15 meter etter 69 minutter.

Yann-Erik de Lanlay

Inn etter 66 minutter for Solbakken. For kort tid til å få karakter. Grufull klarering etter 88 minutter so kunne gitt mål mot.

Niklas Sandberg

Inn for D’ Agostino etter 76 minutter. For kort tid til å få karakter.

Edvin Austbø

Inn for Patrick Yazbek etter 76 minutter. For kort tid til å få karakter. Målgivende til Nilsen Tangen på 7–3.

Herman Haugen

Inn for Sondre Bjørshol etter 76 minutter. For kort tid til å få karakter. Gjorde klareringen som endte på volley hos Melgalvis på 6–3.