Ti punkter som bør uroe Viking

Marbella — Det kan være greit å starte med det positive – for vi har også fått noen kjekke svar denne vinteren. Nå har jeg fulgt klubben tett både i Portugal og Spania, og et stort utropstegn kan settes på direkten bak navnet til Edvin Austbø (17). Vingen har vært så god at han fort kan bli en sensasjon i Eliteserien i år. Farten, frekkheten, avslutningene. Dette er en spiller som plutselig kan sørge for svært mange av målene som forsvant med Veton Berisha.

Trenerne skal også ha ros for at de har holdt seg til samme formasjon og spillestil denne vinteren. Gjenkjenneligheten hos Viking er mye større nå enn i fjor høst.

Den defensive soliditeten virker også mye bedre når man får toppet forsvaret. David Brekalo er enorm, Gianni Stensness er tilbake og Jost Urbancic er en klar forsterkning defensivt.

Spillerstallen virker også å være lojale til planene og trenerne. Det var ikke gitt etter fiaskoen i fjor, men i stedet for å torpedere ting i det stille har de stått opp.

Samtidig er det nok av ting som er usikre og som krever svar;

1. Skadene. Ordet «kjenning» bør de fleste være møkk leie å høre i Viking denne vinteren. Fortsetter det i samme takt med småskader får klubben kjempeproblemer også i år. Man bør umiddelbart til bunns i hvorfor problemene er så store og gjøre noe med det. Mange kamper og skifte av underlag spiller sikkert inn. Men det er neppe hele svaret. Konklusjonen er uansett at det gir store begrensninger for trenerne. Det er verdt å merke seg at de samme trenerne peker på at Kevin Kabran er klubbens mest profesjonelle spiller. Han er nær sagt aldri skadet. Har de andre noe å lære her, eller er det han driver med for ekstremt? Klubben bør uansett kikke på området. Kanskje ved hjelp av eksterne øyne?

2. I spill mot etablert forsvar, spesielt når motstanderen står med fem mann, har man ikke helt lykkes. Det så bra ut mot Lillestrøm, men det handlet mest om en grenseløs naivitet hos Kanarifuglene. De vil aldri i livet spille seg ut bakfra på samme måte i serien. Viking må ikke la seg lure for mye av alle sjansene de fikk med brudd både dypt og høyt her. Samtidig har Viking tatt grep for å lykkes bedre med å skape seks mot fem-situasjoner. Blant annet med å la Gianni Stensness ta med ballen opp et ledd. Litt i samme stil som Erik Hoftun hos RBK i gamle dager. Her må det likevel terpes mer og settes opp flere avtaler.

3. Noe av løsningen mot etablerte forsvar kan fort ligge på den sentrale midtbanen. Markus Solbakken er blitt litt flinkere til å utfordre for å skape overtall, men han er fortsatt litt for glad i å slå sidelengs og bakover. Skal Viking strekke kompakte motstandere kreves det faktisk at han som ballsentral velger direkte og lengre løsninger når rommet finnes.

4. Midtbanekonstellasjonen totalt sett er ikke åpenbar. Det er den i alle andre ledd. Viking må finne ut hvem som passer best sammen i trioen.

5. Nyinnkjøpte Nicholas D’Agostino har bare glimtvis vist en slik klasse som behøves. Han har sine utfordringer med kropp og underlag og behøver tid. Dessverre er tid en luksus Viking ikke kan koste på seg for mye av etter i fjor. Her behøves kvalitet, mål og prestasjoner. På direkten.

6. Stallen totalt sett er for svak bak førstelaget. Det merkes spesielt når skadene kommer. Derfor blir det i min bok helt feil av sportssjef Erik Nevland å signalisere at de er ferdighandlet, slik han gjorde i Aftenbladet denne uken. Trenerne peker også selv på at de ønsker seg påfyll. Det er sannsynligvis med rette. En spiss til har Viking råd til. De har bare en naturlig midtspiss i stallen, og skal man virkelig våge å stole på nok mål fra Kevin Kabran om det kommer skader eller formsvikt på D’Agostino? Skal Viking bli topplaget de signaliserer må de også handle som topplagene. Kan det være mulig Lars Jørgen Salvesen i Glimt kan overtales likevel? For å ha en mann med litt andre strenger å spille på? Og kunne det ikke vært på sin plass å gi Markus Solbakken konkurranse av en midtbanemann som er mye mer direkte i pasningsspillet?

7. Høyre back er et problem fram til Sondre Bjørshol faktisk er frisk. Yann-Erik de Lanlay er et godt alternativ til Herman Haugen, men han er også skadeutsatt. Løsningene er ikke tydelige. Viking har sondert terrenget for et lån, men det kan fortsatt bli problemer her.

8. Treningsforholdene laget kommer hjem til i Stavanger er fortsatt dårlige. Ny matte er ikke lagt og minusgradene som er meldt neste uke er ikke ideelle for et skadeutsatt mannskap.

9. Det er litt for mange deler i Viking som har potensial, men noe uforløst over seg akkurat nå. Tiden for å få det ut i større grad er kort.

10. Entusiasmen i Stavanger. Den var enorm i perioder i fjor, men ser ikke ut til å være på samme nivå nå. Det er Vikings oppgave å vekke byen igjen. De har ikke helt klart det gjennom kjøp og treningskamper.

