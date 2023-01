Slik var Vikingåret fra A-Å

Alt innledningsvis må vi begynne denne spalten med å rette kritikk mot Viking. Resultatene i 2022 krever det. Ut over svakt spill og poengfangst bør en også gå pengebruken i sømmene. Da banemester Ivar Alstadsæther fylte 30 år brukte administrasjonen barteravtalens siste tilgjengelige midler på å rykke inn en dobbeltsides kontaktannonse i RA. Det var like smakløst som virringen i spillestil. Dessverre fant vi ingen hjemmel verken i Vær varsom- eller Redaktørplakaten for å stanse trykkingen.

Blant de mest omtalte tekniske hjelpemidlene i 2022 fant vi iPaden til Ole Martin Nesselquist. I en avskjedshilsen til fansen på Twitter bemerket han at det var gøy å lære seg teknologien skikkelig – ettersom den var så viktig for bronsen i 2021. Som premie for den gode jobben i år fikk mossingen en eksotisk reise til Island. Høyst sannsynlig bestilt på iPad.

Cøliaki bør en ikke lide av dersom en har planer om å besøke SR-Bank Arena som journalist. Bollemannen Dag Helge Veberg varter opp med de lekreste skoleboller og har nærmest blitt rikskjendis på grunn av det. Dessverre kan også han nå være tapt for Viking. I kjølvannet av den katastrofale sesongavslutningen ble han invitert til prøvebaking på Østerhus Arena. Der delte han villig vekk sine velsmakende boller under kvalifiseringskamp til Eliteserien. Kommer Bjarne med et bud i vinter?

Det er ikke bare Zlatko Tripic som elsker å hjelpe motspillere til å miste besinnelsen og pådra seg røde og gule kort. Balkan-broder David Brekalo har heller ingenting imot det. 16. mai gikk han ned for telling mot Jerv med hendene til halsen etter en duell med Erlend Hustad. TV-bildene ga ikke klare svar på kontakten. Resultatet ble det samme da Victor Boniface veivet hendene i ansiktet hans mot Glimt og Brekalo gikk ned. Noen dager etterpå gliste han godt og erkjente at nigerianeren hadde så stor bakende at han nesten var umulig å håndtere. Da var det like greit å få ham ut av spill på en annen måte. Lynkurset Brekalo fikk av Patrik Gunnarsson mot Kristiansund i 2021, om hvordan å få noen effektivt utvist, bar åpenbart frukter inn i 2022.

David Brekalo i aksjon mot Jerv. En kamp han utmerket seg i på flere måter. (Carina Johansen/NTB)

En unnskyldning til fru Jensen er på plass her i spaltene. Tidlig i vinter stakk ektemann Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim til Sverige for å få impulser rundt toledermodellen fra de svenske mestertrenerne til Djurgården. RA omtalte det med tittelen «Viking-trenerne dro på «parterapi» til Sverige» og trenerkonen gikk i taket. Kanskje var vi et hakk for tabloide der.

Fort Knox er forbildet når Viking stenger sine treninger før kamp – som et av to norske lag. Tradisjonen ble innført av Bjarne Berntsen foran en kamp mot Mjøndalen for noen år siden og har blitt holdt i hevd av etterfølgerne siden. I 2022 spilte Viking i perioder to kamper ukentlig og media hadde i praksis knapt tilgang til å se treninger i lengre perioder. Selv om trenerhemmelighetene ble godt beskyttet gikk det ikke helt som Viking ønsket. Resultatet ble en saftig devaluering. Kanskje vaktholdet bør reduseres noe i 2023?

Grundighet hos journalister er noe mange setter høyt. Sitatsjekk er ikke et uvanlig krav. Men tidene er i endring. Da Frida Gloppen ble ansatt som ny leder for privatmarked i klubben var hun også raskt på tråden, men det var med ønske om å godkjenne bildene som var tatt av henne. Om det handlet om et snev av forfengelighet, eller lav tiltro til fotografevnene til RAs utsendte journalist, får forbli usagt. Velkommen til spalten skal du uansett være, Frida!

Frida Gloppen er fornøyd med Viking+-konseptet - og dette bildet? (Kristoffer Knutsen)

«Han er Veton Berishas erstatter», slo Erik Nevland fast da han tok imot Sander Svendsen på flyplassen. Et par timer senere kontret trener Morten Jensen med at det nok ikke var så sikkert at han var det. 45 minutter ut i debuten ble to streker satt under svaret og Svendsen lempet ut på vingen. Opptrinnet var ikke akkurat noen ABC i god kommunikasjon og bygging av selvtillit.

Ingen A-Å uten at det kommer noen avsløringer. Da Maï Traore skulle spille for Viking 2 i sommer ble han kastet ut av kamptroppen for å komme altfor sent. Trener Thomas Pereira tok ansvaret på sin kappe og unnskyldte spissen med at tidspunkt for oppmøte hadde blitt feilkommunisert. Men hvorfor fikk han likevel IKKE spille – all den tid han var der i god tid før kampstart? Er spillermøtene så hellige at han ikke kunne ha vært joker underveis en gang? Aner vi ugler i mosen? I det minste noen biller i gresset?

Journalister er sjeldent glade i rettelser etter å ha skrevet saker, men nå er det på sin plass. I vinter skrev RA en sak om at nykommer Daniel Karlsbakk ikke skulle bli noen form for «oksen Ferdinand» i Viking. Det vi ikke var klar over var at tittelen for lengst er opptatt. Kevin Kabran har til og med hull i nesen – og går ganske så ofte rundt med ring i den privat. For snill er han også.

Klarer du å gjette hvem som er Vikings sterkeste mann? De fleste skjønner at maskinen Sondre Bjørshol kan løpe mest, men mannen ingen klarer å hamle opp med i rå styrke er den unge tanksen Herman Haugen.

Landslagssjef Ståle Solbakken har sett flere Viking-kamper enn noensinne denne sesongen med sønnen Markus i klubben. Om det ikke i stor grad har handlet om å se spillere fra motstanderlaget tyder mye på at NFF bør gjennomføre revisjon i reiseregningene hans.

Markus Solbakkens far har en viktig jobb i fotball-Norge. (Carina Johansen/NTB)

Men hva i huleste er det som foregår her? undret trener Morten Jensen etter exiten mot FCSB i Europa. Da han gikk inn i dommergarderoben for å klage på straffen Tamás Bognár tildelte storklubben fikk han se rumenerne varte opp med gaver til kamplederen. Viking treneren slengte med kjeften og hintet om mulig korrupsjon. Det som egentlig hadde skjedd var at dommeren, slik sedvanen er ved internasjonale kamper, hadde fått noen små klubbsuvenirer og en vimpel. Det er åpenbart et stykke fra Tananger til Nyon.

Nostradamus er han neppe, men RAs sportsleder Espen Iversen traff brukbart da han i mai kritiserte Vikings trenere kraftig for virring i spillestil og sjakkspill mellom trenere. Advarselen var glassklar – til tross for serieledelse på tidspunktet; kutt ut umiddelbart – ellers mister dere både garderoben og entusiasmen i byen.

Om det var en inkurie som gjorde at Aftenbladet kjente til at Viking hadde lagt inn et bud på Sander Kartum, noen dager etter at RA skrev om interessen, vites ikke. Etter det Aftenbladet erfarer kunne de sannsynligvis avslørt det lagt tidligere, men Aftenbladet var glade for å kunne fortelle sine lesere om interessen på det aktuelle tidspunktet. Etter hva de fleste nå har forstått er også Aftenbladet litt over middels opptatt av branding. Det kan, etter hva Aftenbladet har blitt gjort kjent med, gi enorm markedspenetrasjon.

På fritiden er Markus Solbakken glad i å produsere pop- og dansemusikk. Da han ble hentet til Viking skulle han orkestrere spillet til de mørkelå. Dessverre ble det hakk i platen for landslagssjefens sønn. Altfor mange pasninger gikk sidelengs og bakover. Mot slutten av året var tonene såpass sure at de kort og godt ble refusert da trenerne skulle ta ut laget.

Qatar-boikott sto sterkt og stødig i kurs hos gjengen på Felt O i 2022. Da Kristoffer Løkberg fornektet sine egne, og lot seg friste til å bli NRK-ekspert under mesterskapet, ble svært mange supportere skuffet. Det kulminerte også i en banner med ganske klar melding til trønderen.

Røde-Rolf har takket av, men fortjener definitivt et siste hyllest i denne spalten. For en erkeproff og viktig mann Vikstøl har vært! Eneste skuffelse er egentlig at det ikke ble noen røde kort i serien i år. Fire gule – og karantene etter fire kamper og totalt 267 minutter med fotball – står det likevel såpass respekt av at vi lar det passere.

Salget av Veton Berisha ødela i praksis mye av sesongen til Viking. Kontroversene rundt situasjonen rullet nærmest hele våren og vinteren. En såkalt gentlemans-avtale om videresalgspris med foregående sportssjef og trener skal ha ligget bak kravet om IKEA-prising. Vi håper Viking har lært nå.

Sondre Bjørshol (t.v) og Vikings Yann-Erik de Lanlay (Jan Kåre Ness/NTB)

Timingen til Sondre Bjørshol er på nivå med det beste pokerspillerne. Backen ville ha mer lønn. Ganske mye mer lønn. Det ville ikke Viking gi ham. Svaret var å stable seg selv regelmessig på banen og vente på at Sebastian Sebulonsen ble solgt. Da ble forhandlingene med Erik Nevland etter hvert lette og bankkontoen tyngre. Prestasjonene etterpå tydet også på at Bjørshol hadde solgt seg selv dyrt.

Usselt er en grei beskrivelse av både borteoppgjøret mot irske Sligo Rovers og sommervinduet til Viking og Erik Nevland. Det beste kjøpet sportssjefen gjorde i perioden var utvilsomt den enorme stabelen med pizza som ble hanket inn som unnskyldning til reisende fans som ventet på at bussene til Knock Airport skulle gå. Akkurat det var faktisk klasse!

Viljar Vevatne er ikke som andre fotballspillere. I juni i år gjorde forsvareren seg ferdig med ni (!) års høyere utdannelse og ønsket selv å begynne med å kombinere idretten med en jobb på si. Nå titulerer han seg selv som fotballproff og «en slags» siviløkonom og ingeniør.

Wolfram-innholdet i julelysene til Lars-Peder Nagel skal vi ikke uttale oss for mye om. Det som er sikkert er at mannen som er leder for bedriftsutvikling i Viking er en kremmer av de sjeldne på privaten. Tidligere har han gjort kroner både på barnebøker, apper, bryllupsartister og stoppere for plenroboter. I 2022 var det julebelysning som sto for tur. Kanskje han også kan lære Viking noe om hvordan de skal ta poeng på fotballbanen i 2023?

Xenofili ligger neppe bak den eksplosive veksten i antall, men kanskje bør Erik Nevland nok vurdere filateli i stedet for å samle på venstrevinger. Viking hadde ved utgangen av denne sesongen sju spillere som naturlig kan bekle posisjonen. Det er sånn cirka fire-fem for mange.

Yrkesspillere er ofte medievante og vet hvordan de skal fri til nye omgivelser ved overganger. Det bikket nok likevel noe over da moldenseren Sander Svendsen avslørte at han hadde hatt en drøm om å spille for Viking. Svendsen framstår som en fantastisk hyggelig fyr, men prestasjonene på banen så langt fordrer neppe at publikum har store og våte drømmer om se ham spille særlig mye for klubben i 2023.

Sander Svendsen like etter at han landet på Sola. (Espen Iversen)

Zen-faktoren var absolutt ikke til stede da Viking skulle møte Rosseland i cupen – og det var ikke fordi Viking skulle til jærs. Det var varslet besøk fra Erling Haaland. Både VG og horder av unge fans dukket opp. Dessverre ble det aldri noen selfie med Erling, men kaffe med Kristoffer Løkberg i stedet. Superstjernen dukket aldri opp. Kampen var dørgende kjedelig. Det eneste med litt spenning var da Kristoffer Løkberg plutselig forsvant fra benken underveis i kampen. Han returnerte snarlig med en rykende varm kanne kaffe.

Ære være den som fortjener det! I år deler RA-sporten ut sin innsatspokal til materialforvalter Stian Refvik. Like før avgang til Marbella ble vår journalist smittet av korona og måtte avstå fra å reise. Refvik skjønte straks at situasjonen var ekstraordinær og stilte opp som nødfotograf til stor glede for leserne. Stort kudos til hedersmannen Refvik er herved servert.

Ønsket om noen klare svar var stort etter at Viking ble slått ut av Europa på overtid av FCSB – etter et voldsomt sjansesløseri og en suspekt straffe mot. RAs mann lurte på om utfallet kunne vært annerledes med en erstatter for Veton Berisha på plass før disse kampene. Sportssjef Erik Nevland er normalt en sindig herre, men på dette tidspunktet var han åpenbart både skuffet og presset. Takhøyden var betraktelig nedskrudd. – Det blir for dumt. Det gidder jeg ikke å svare på, sa han – og stormet ut fra intervjusonen. Spørsmålet undrer fortsatt halve Stavanger over svaret på.

Året er omme, og det er også denne spalten. Siste bokstav går som vanlig til speaker Øyvind Jacobsen. Mannen med de mange hattene er kjent for å være lunefull. Det fikk Viking også erfare høsten 2022. Etter at Viking 2 hadde stilt litt for svakt lag, mot noen av hans elskede Brodds opprykksmotstandere i 3. divisjon, ble han fly forbannet. Jacobsen boikottet speakertjenesten i Jåttåvågen i fire kamper og skyldte på «politiske møter». Klubben måtte løse flokene med en kraftig nedgradering. Idol-Kjartan ble dratt opp som nødløsning fra klubbkontoret. Det må for øvrig nevnes at Brodd tok seks poeng mot Viking 2 i år. Ingen i administrasjonen våget annet i frykt for ytterligere represalier. Jacobsen var i det minste heldigvis svært til stede på jobb da Adrian Pereira laget selvmål tidligere i sesongen. Målscorer ble, i motsetning til i 2021, lest opp både med fullt og korrekt navn.

Øyvind Jacobsen sitter i bystyret for Ap - og er speaker på Vikings hjemmekamper. (Stein Roger Fossmo)

---