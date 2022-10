Mer enn bare et avansement

Når Viking ganske snart skal starte på jobben med å selge både sponsorater og Viking+-abonnement til 2023 er blytung motbakke en grei beskrivelse. Samtidig ble denne bitte litt slakere etter 1–0 over Kristiansund.

Behovet for en opptur var enormt nå. Du kunne merke det på alle involverte. Smilene var tilbake. Både hos trenere, spillere, ansatte, fans og frivillige. Etter en nedtur som, med et par unntak i Europa, har vart sammenhengende siden slutten av mai var dette viktig. Kun litt over 3000 tilskuere onsdag kveld forteller det meste om hvor interessen er på vei. Kontrastene til 15.000 mot FCSB for kort tid siden var gedigen.

Så er det selvsagt ikke slik at en kamp i 4. runde i mars mot Rosenborg alene er nok til å tenne gnisten. Viking må bygge videre på dette med flere gode kamper og opplevelser. De er ikke friskmeldte.

Om ekstra entusiasme skal skapes, for å gjøre Viking attraktive under juletreet også i år, sitter Erik Nevland med mye av nøkkelen.

Dersom salget av abonnementsavtaler – som lettere kan sies opp i en ny verden – og sponsorater skal løftes opp mot normalen i vinter krever det at laget fungerer nå. I så måte var onsdagens kamp en opptur. Viking skapte sjanser og lignet seg selv. Yann-Erik de Lanlay sentralt på midten kan fort være en nøkkel for å få til et lag som igjen spiller i lengderetning.

Selv har jeg flere ganger vært kritisk til at Viking svært ofte har skiftet formasjon og spillestil i år. Nå slår Morten Jensen fast at de nok vil holde seg til 3-5-2 ut året. De har analysert seg fram til at stallen «ikke passer til 4-3-3». Treneren kunne like gjerne kalt en spade for en spade – og sagt at de ikke har spiss med frekvens nok i beina til formasjonen hvor relasjonene er klart mest innøvde.

Om de skal tilbake til sin normalformasjon, og om ekstra entusiasme skal skapes for å gjøre Viking attraktive under juletreet også i år, sitter Erik Nevland med mye av nøkkelen.

Det handler ikke bare om å finne en slik spiss, men å handle tidligere enn normalt. Julegavene må på plass i god til før vinduet åpner.

At sportssjefen alt tråler i utlandet for å finsikte er viktig. Viking må sende et signal. Et par tidligere handler på spillersiden har aldri vært viktigere enn nå. Her nytter det ikke å vente på smarte muligheter i mars.

Viking behøver noen som kan vekke entusiasmen og håpet som forsvant så brutalt.

I de neste månedene har både klubben og Nevland noe å bevise.

