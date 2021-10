En null som kan bety millioner

Det skal nesten ikke være mulig å være på skuddhold etter en medalje – etter å ha gått nesten ett år uten holde nullen. Viking er likevel i posisjon. Nå som rekken er brutt er det betimelig å analysere litt rundt hvordan det faktisk er mulig.

Svaret har selvsagt flere deler. Spillermateriell, spillestil, spillestilsendinger, uflaks og dommeravgjørelser kan alle raskt kastes i en ganske stor forklaringspott. Få lag har fått flere potensielt kampavgjørende situasjoner mot seg enn Viking i Eliteserien. Vi så det også mot Strømsgodset. Klart dette spiller inn.

Samtidig gikk det bra i den 22. serierunden. Endelig! Det handlet ikke om flaks eller uflaks. Her har det skjedd noe. En klar endring.

Vikings trenere gikk inn i jobben med et mål om å gjøre noe med alle baklengsmålene som hadde lekket inn i Bjarne Berntsen-epoken. Fasit er fortsatt at det kun er nedrykkstruede Stabæk og Brann som har sluppet inn flere enn Vikings 41 mål totalt sett. Samtidig er det meget interessant å se trenden. Den forteller oss at de mørkeblå kun har sluppet inn ti på de siste åtte kampene. Fem av disse har gått inn mot topplagene Glimt og Molde. Det er faktisk meget respektable tall.

Ser en samtidig på lagoppstillingene i samme tidsrom forteller det også en historie om endring. Henrik Heggheim og Runar Hove er begge solgt, mens Rolf Daniel Vikstøl nesten utelukkende er blitt benyttet på venstre back. Inn har David Brekalo, Gianni Stensness og Patrik Gunnarsson kommet.

Viking har vist handlekraft. Egentlig startet det allerede da AS-styret og leder Stig H. Christiansen i sommer gikk ut i RA og ga grønt lys for et underskudd. Man var villige til å bruke penger for å få justert. Storsalget av Henrik Heggheim gjorde at man nok slipper underskuddet, men signaleffekten i det styret foretok seg var svært betydningsfull. Så ser det også ut til at trenerne og Erik Nevland har forvaltet tilliten på en utmerket måte gjennom handlene som ble foretatt. Viking har satset og fått betalt. Nå framstår de som en meget seriøs medaljekandidat.

Seieren mot Strømsgodset søndag skulle selvsagt vært større. 4–0 til bortelaget hadde vært et helt greit resultat. Så gode var Viking. Det irriterende å tenke på et par klare straffer dommer lot være å blåse på, samt tre skudd i stengene. Forskjellen i målforskjell er ikke veldig stor sett mot Kristiansund og Lillestrøm. Dette kan bli svært viktig de siste åtte rundene.

Samtidig var de tre poengene klart viktigst. Nullen som endelig ble holdt kan bety millioner av kroner for Viking – og helt andre muligheter for fortsettelsen. Spill i Europa i 2022 kan fort bli tungen på vektskålen for at sentrale profiler som Veton Berisha og Joe Bell skal bli i klubben. Begge har vært tydelige på at de er åpne for å flytte på seg, men begge har også snakket om E-cup som et stort pluss for Viking.

Pengene man får inn direkte via mediepotten i form av tabellplassering spiller inn i form av noen millioner ekstra på neste års budsjett. Så har man selvsagt det store gullegget – i form av et gruppespill. Det er på godt norsk en potensiell gamechanger.

Så langt fram kan likevel ikke spillerne nå tillate seg å tenke. Alle kamper framover er små cupfinaler. Aller først mot LSK. Alt da betyr søndagens null enormt psykologisk sett. Nå vet spillerne at de kan. Spøkelset er drept! Legg gjerne enda mer stolthet i det å holde nullen framover.

Jeg ser gjerne Vikings spillere ta etter Juventus-kaptein Giorgio Chiellini og feirer taklinger som andre feirer mål. For nå teller hver eneste detalj i de neste åtte kampene.