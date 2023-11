– Tungt om vi må ha en slik mobilisering igjen

Gultrøyene har tatt seg en tur i heisen etter at Helle Meling tok over etter nedrykket i 2021. I fjor ventet mange at laget skulle ligge i toppen av 3. divisjon avdeling 3. Slik gikk det definitivt ikke. Den tidligere Stabæk-assistenten måtte se et helt lag forsvinne. Sola rykket ned til 4. divisjon.

Denne sesongen har det gått langt bedre – med det som i prinsippet har vært et mye bedre lag på nivået under. Ankomsten til profiler som Simen Berntsen, Jasmin Bogdanovic og Vegard Aasen har sørget for det.

Foran siste serierunde har de to poengs ledelse i avdeling 1 på Rosseland – og over 30 plussmål mer. Uavgjort i avslutningen holder. Samtidig blir det ikke enkelt. Motstander er Varhaug som ligger på 3. plass. De ligger tre poeng bak Sola, men også med over 30 plussmål mindre.

– Hvor viktig er det å gå opp på direkten for Sola med den satsingen som har vært i år?

– For gruppen, og bølgen vi er på nå, er det nok ganske viktig med opprykk. Det har vært ganske mange forespørsler på spillere. At vi endte med et forsterket lag i 4. divisjon sendte et signal. Ingen fronter at vi er stolt av prestasjonen om vi ikke går opp.

Klubb før lag

En av de viktigste grunnene til at det flyter bedre i år er alle målene. I fjor dominerte Sola ofte kamper, men fikk ikke ballen inn. Med målmaskinen Simen Berntsen tilbake er problemet borte.

– Rakner denne troppen om dere nå feiler i siste runde?

– Ja og nei. Noen av spillerne har vi et ansvar for å få opp på et høyere nivå. Et sted som er mer i tråd med ambisjonene. Så har vi en fin gruppe. Jeg tror de er fornøyde. 15 mann forsvinner neppe igjen. Samtidig blir det tungt om vi må ha en slik mobilisering en gang til.

– Hva med deg selv?

– Jeg har en utgående avtale og har diskutert litt med Sola. Trenerne som var før meg gjorde en kjempejobb med å skape en kultur. Men det var A-lagets kultur. Det handler om å bygge en klubb rundt det. Sitatet med at et lag ikke er klar for høyere nivå, før klubben er det, synes jeg er godt. For meg handler dette ikke så mye om divisjon, men om klubb og retning. Så handler det om spillergruppen. Går vi opp blir mitt første møte med dem. Så får vi se hvor det lander.

LES OGSÅ: Ulf vil teste ut flere spillere etter sesongslutt

Spanderer øl på VBK

Helle Meling vil selvsagt holde et øye på hvordan det går mellom Vardeneset og Rosseland. VBK er nummer fire og kan ikke gå opp, men de er en tøff nok nøtt for Rosseland. Så er spørsmålet om hvor motiverte Varhaug er – og om de heller ser at Sola går opp enn Rosseland.

– Jeg tror ingenting på snakket om at Varhaug vil sette bremsen på fordi de ikke ønsker at Rosseland opp, eller fordi de ikke mer kan rykke opp selv. Det handler om fotballspilleres natur.

Helle Meling sier de vil legge opp planen slik at Sola vinner selv, men at de selvsagt vil låse av om de ser at det svarer seg på tampen. Det blir også mobilisert med busser fra Sola til Varhaug. Støtten blir stor.

– Har dere gjort noe for å motivere og fyre opp VBK i den andre kampen?

– Den gjengen klarer som regel fint å fyre opp seg selv til hjemmekampene. De skal nok ha fest etterpå. Da er det alltid kjekkest med en seier i lommen. Jeg får heller spandere en øl på de jeg møter på byen om de gjør jobben, avslutter Meling.

LES OGSÅ: Lunde Aarsheim: - Så folk like mye bak resultatene våre da vi vant til på rad?