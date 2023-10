Nedrykksdramaet: - Trygg på at de gjør jobben

Stavanger — Situasjonen foran siste serierunde i avdeling 3 er at Madla er det siste laget under streken med 25 poeng. Eiger og Bremnes er alt nede med 19 og 15.

Madla kan likevel komme seg til 28 poeng om de slår nedrykksklare Bremnes. Foran seg har Madla Fyllingsdalen (26 poeng), Staal (27 poeng) og Loddefjord (28 poeng). Madla kan ta igjen alle disse lagene på poeng – og har også klart bedre målforskjell.

– Jeg hadde heller tatt vår posisjon enn Fyllingsdalens, sier Ihle til RA.

Forventer hjelp

Bergenserne møter nemlig avdelingsvinner og opprykksklare og Viking 2 på SR-Bank Arena i siste runde.

Selv om A-laget til Viking spiller mot Godset i Drammen noen timer etter har de stort sett holdt seg til et lag bestående av juniorer i år. Særlig svekket er de neppe.

Skulle det komme en skrell der vet Ihle uansett at det er andre muligheter.

Sterke Bjarg møter Staal hjemme.

– Jeg er ganske trygg på at Viking 2 eller Bjarg gjør jobben. Så er jeg ikke like trygg på at Brodd slår Loddefjord, men kanskje Ali Kilinc og co. vil avslutte med et godt resultat?

Han er samtidig klar over realitetene. Madla må uansett selv levere.

– Vi må gjøre jobben. Taper vi så fortjener vi å rykke ned.

Ett poeng vil også holde for Madla om Viking 2 vinner.

– Blir det å følge med for alt det er verdt på de andre resultatene på sidelinjen?

– Vi må følge med, men det kan ikke ta bort konsentrasjonen vår.

Endelig full tropp

Madla hadde i år ambisjoner om å havne på øvre halvdel av tabellen tross statusen som nyopprykket lag. Slik har det ikke blitt. Laget har sløst for mye med sjansene – selv om de har vært gode spillemessig i veldig mange kamper. Kontinuiteten i laget har også variert med skader og mange USA-studenter før sommeren. Søndag er det likevel få ting igjen å skylde på.

– Det er siste kamp og faktisk første gang i år vi stiller full tropp, sier Ihle.

Han og Jakop Storhaug er uansett ferdige som trenere etter denne sesongen. Duoen har vært med i seks år og takket nei til tilbudet om å fortsette.

Det andre lokale laget i akutt nedrykksfare denne helgen er Staal – som i fjor rykket ned fra 2. divisjon. Nedturen har i år fortsatt – til tross for flere store profiler i stallen og Bjørnar Holmvik inn som trener.

