Jentelag får viktig støtte: – Må få flere kvinner inn

Madlas jenter 16/17-lag fikk tildelt 20.000 kroner fra Sparebanken Vests jentesatsing «Jenter vil mer».

Det er usedvanlig få kvinner som er fotballtrenere. Tall fra NFF Rogaland som RA har fått tilgang til viser at 13 prosent av trenerne i barnefotballen (6-12 år) er kvinner, mens menn trener 96,4 prosent av alle guttelag i ungdomsfotballen (13-19 år).

Tallene er riktignok noe bedre på jentesiden med 25 prosent kvinnetrenere for jentelagene mellom 6 og 12 år, og 19 prosent for ungdomslagene.

Kretsansvarlig for trenerutvikling i Rogaland, Anders Veibust, gleder seg over initiativet til å gjøre noe for kvinnene.

– Statistikken viser at vi må få flere kvinner inn. I tallene vi har er det kontaktperson for trenerne som oppgis, og kvinner kan ha andre roller rundt et lag, men vi må ta bort barrierene som hindrer kvinner fra å bli trenere, sier Anders Veibust til RA.

- Vil bidra til kompetanse

Kun 70 prosent av trenerne på jente- og kvinnesiden er registrert med kompetanse hos NFF Rogaland. For ungdomslagene er det 60 prosent for jenter og 75 prosent for guttelag.

Banksjef Liv Helene Roverud i Sparebanken Vest Stavanger forteller at initiativet først og fremst handler om å løfte jentenes satsing.

– Det handler om at vi ser jenter har samme ambisjoner som gutter, men ikke alltid får det likt. Derfor vil vi bidra til kompetanse for trenere, eventuelt treningsleirer eller en fotballdag, sier hun.

Trenerkompetansen er satt i system gjennom Norges Fotballforbund. De har en trenerstige som strekker seg fra grasrottrener og aktivitetsledelse for barn til Uefas pro-lisens.

Veibust forteller at mellom 70 og 80 prosent av kursdeltakerne er menn. Han mener initiativet fra banken er strålende, og peker på at den økonomiske barrieren kan være stor.

– Det er kostnader med å ta et kurs, selv om kretsen ikke sitter igjen med et stort overskudd på det. Mange vegrer seg nok litt på grunn av at det koster klubben penger å delta og tenker ekstra mye gjennom egen motivasjon før de melder seg på, sier Veibust.

NFF Rogaland har satt av penger

De har også hatt et gratiskurs for kvinner med Uefa B-lisens som mål.

NFF Rogaland har satt opp åtte vanlige trenerkurs, og et eget kun for kvinner.

– Det har vært en teori om at kvinner vil ta kurs sammen. Alt er verdt å forsøke for å få flere kvinner med som trenere, sier han.

Andre aktører fra næringslivet har støttet spesifikt opp om trenerutdanning for kvinner. Det har ifølge Veibust ført til at enda flere ar tatt kurs.

Lokalt er det heller ikke et ukjent fenomen.

– NFF Rogaland har satt av penger til tilsvarende prosjekt, sier han.

KVINNESTATISTIKK I NFF ROGALAND

Trenere i ungdomsfotballen (13-19 år) med ungdomstrenerkurs: Jentelag 60 %, guttelag 75 %.

Kvinneandel 6–12 år: 13 prosent.

Kvinneandel jentelag 6–12 år: 25 prosent.

Kvinneandel guttelag 6–12 år: 6 prosent.

Kvinneandel 13–19 år: 8 prosent.

Kvinneandel jentelag 13–19 år: 19 prosent.

Kvinneandel guttelag 13–19 år: 3,6 prosent.

Tallene er basert på registrert kontaktperson (hovedtrener) for de ulike lagene i fotballkretsen. Kjønnsbalansen kan i realiteten være annerledes på treningsfeltet eller i kampledelse med to eller flere trenere på et lag.

Kilde: NFF Rogaland.

