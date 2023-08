Madla signerte stortalent

Stavanger — Reino Rantasalo er nå klar for de kongeblå. 2004-modellen er en lynhurtig ving som spilte en god del for Staal i 2. divisjon i 2022. Han er opprinnelig fra Hundvåg og har tidligere blant annet spilt for Brodd.

Da RA rangerte de 20 største tenåringstalentene i vårt dekningsområde tidligere i år var Rantasalo rangert som nummer 15.

Rantasalo har spilt 15 kamper for divisjonskonkurrent Staal tidligere i år.

Madla signerte forrige uke den storvokste midtstopperen Richard Bing som har fortid i Nordstrand.

