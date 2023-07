Bidro i opprykksjakten og tok tidlig ferie: – Alle vil rykke opp

Lokalfotballen er i gang med ferien, og Vidar kan ta en fortjent pause etter å ha slått Loddefjord. Seieren ga nemlig ikke bare tre poeng, men gjør at laget på Lassa har poenglikhet med serieleder Viking 2.

Det har virkelig tent en gnist i Vidar, som nå er på opprykksjakt.

– Veldig godt utgangspunkt for høsten. Det er bra at vi har hatt de tøffeste kampene på bortebane til nå, så vi stiller sterkt til de siste kampene, sier Vidar-spiller Mats Gramstad til RA.

– Så du nekter ikke for at dere ser på tabellen?

– Nei, alle ser på tabellen. Det er ingenting å si på det. Alle vil rykke opp, og vi må ikke være redde for å si det, sier Gramstad.

Toppscorer Gramstad

Laget hans tar ferie på 2. plass, men Gramstad tar ferie som suveren toppscorer i 3. divisjon avdeling 3. Med 14 mål på like mange kamper er han fire scoringer foran Roger Ekeland (Stord), Jesper Fiksdal (Viking 2), Henrik Jensen (Sandnes Ulf 2), Erlend Meling Nesse (Bremnes), Martin Pedersen (Djerv 1919) og Even Østensen (Staal Jørpeland).

– Det er fint. Vi har et lag som skaper mye framover, og jeg er i form. Det har gjort at det har kommet en del mål, sier toppscoreren.

– Hva er det som gjør at dere skaper mye?

– Vi er blitt gode på gjenvinningene. Da er det lett å skape overtall, sier Gramstad.

Ferie i lokalfotballen

Mot Loddefjord doblet han ledelsen til 2–0 etter en halvtime på Lassa. Etter én time gikk 27-åringen av etter å ha fått en liten smell.

Det ble ikke av stor betydning, og Vidar kontrollerte inn en 5-1-seier.

– Med seieren i boks var det greit å tre av. Nå er det veldig greit med litt ferie. Kroppen trenger det, sier Gramstad.

Selv om han har storspilt så langt denne sesongen har det ikke kommet noen tilbud fra andre klubber. Representanter fra toppklubbene i regionen er ofte å se på 3.-divisjonskampene, men i år har det ikke vært noen som har meldt interesse overfor Gramstad – som er én av fire Vidar-spillere med proffkontrakt.

– Det har nok litt med situasjonen min å gjøre. Jeg er litt eldre enn de andre (27 år, journ.anm.) og jobber 100 prosent ved siden av, sier han.

Angående spillerlogistikk er det lite som tyder på at det slår negativt ut for et opprykksjagende Vidar denne sommeren. Etter det RA kjenner til skal det være snakk om to til tre spillere som vurderer å forlate klubben, mens det kan dukke opp noen nye ansikter.

Sommeroverganger i lokalfotballen handler i stor grad om spillere som flytter på seg for å studere.

– Jeg er ikke bekymret i det hele tatt, slår Gramstad fast.

Dermed er rødtrøyene fra Lassa godt rigget til høstens opprykksstrid. Der blir det etter alt å dømme sterk konkurranse fra både Viking 2 og Brodd.

