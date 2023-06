Etter å ha ligget litt i bakgrunnen innledningsvis i sesongen grep Vidar lørdag sjansen da Viking 2 snublet.

Rødtrøyene, som har sett stadig bedre ut denne sesongen, avgjorde på overtid via et selvmål fra Elias Brox.

Før den tid hadde samme mann gitt Loddefjord ledelsen 1-0, før stortalentet Jakob Hansen satte 1–1 etter 76 minutter

Avgjørelsen falt likevel med selvmålet til Brox på overtid.

Grunnen til at Vidar overtok tabelltoppen finnes i at Viking 2 rotet bort poeng ved å spille 0–0 borte mot Stord, samtidig som Djerv 1919 kun klarte 2–2 hjemme mot Frøya.

Viking 2 stilte ganske redusert i forhold til hva de har gjort innledningsvis. Jesper Fiksdal, Jone Berg og Magnus Rugland Ree var de mest profilerte innslagene i troppen.

Selv om Vidar har sett gode ut i det siste har trener Gaute Johannessen snakket ned sjansene for opprykk.

– Vi skal til 34 poeng. Da går du ikke ned. Så får alt annet bli en bonus, sa han til RA etter at Madla ble slått i forrige serierunde.

Brodd kortet også inn på forspranget til teten ved å slå Fyllingsdalen med 2–1 på bortebane etter to mål fra Liban Ali Abdi.

Staal slo Madla med 3–2 fredag kveld etter to mål fra Even Østensen og ett fra Isak Jenssen Østrem. Ali Memed og Norbert Marchewka scoret for Madla.

