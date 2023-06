Derfor stråler plutselig Vidar

Stavanger — De har slått Brodd to ganger, gitt Viking trøbbel i NM og er kun ett poeng bak Djerv 1919 og Viking 2 på tabelltoppen. Vidar virker for alvor å ha funnet seg selv igjen etter at trenerveteranen Gaute Johannessen tok med seg Vegard Eltervåg og gjorde comeback.

Men hva er den store forskjellen? Jacob Jørgensen, som herjet med gamleklubben Madla med seriemål nummer seks og sju for sesongen, er ikke i tvil.

– Dette er et lag. I fjor handlet det for mye om enkeltspillere. Nå drar alle i samme retning. Denne sesongen tar vi krigen først. Så kan finspillet komme. En annen stor forskjell er at vi er mye bedre trent. Vi spiller med høyere intensitet, sier Jørgensen til RA.

Han er ikke i tvil om at Johannessen, som også er daglig leder i klubben, skal ha en stor del av æren for revitaliseringen.

– Vi får ikke hundre forskjellige instrukser, men noen enkle og konsise beskjeder. Så har han vist at han kan levere som trener på høyt nivå før. Det er vel ikke helt tilfeldig at han har tilnavnet Gaute «tre poeng» Johannessen, mener Jørgensen.

– Er Vidar nå en seriøs utfordrer om et opprykk?

– Det vil jeg si. Vi skal henge med til slutt.

Helt etter planen

Gaute Johannessen selv hadde en plan om å ta Vidar mer tilbake til røttene da han tok over. Kanskje se mot 2. divisjon på sikt igjen, men med en større andel egenproduserte, sultne og unge spillere. Opprykk vil han ikke snakke om nå. Selv om tabellen sier sitt.

– Vi skal til 34 poeng. Da går du ikke ned. Så får alt annet bli en bonus. Samtidig er det klart at vi liker hva vi ser nå. Laget spiller med energi. Vi har en god tropp og mange kommer inn og utgjør en forskjell.

– Hvorfor ser dere så bra ut om dagen?

– Vi prøver å være oss selv. Presse motstanderne høyt og la ballen jobbe for oss. Det tror jeg er viktig. Den ene kampen i år hvor vi har lagt opp etter motstandere endte i tap for Bjarg, sier Johannessen.

Gaute Johannessen og Vegard Eltervåg (bak) har virkelig fått gang på Vidar igjen. (Espen Iversen)

Selv om han har holdt trenergjerningen varm, som trener for rekruttene og juniorene, innrømmer han at det er kjekt å være tilbake i en setting hvor det i enda større grad handler om resultater. Så elsker han også å jobbe med mennesker som vil noe og drar i samme retning.

– Det verste er egentlig laguttakene. Jeg får alltid vondt av å utelate noen som jobber hardt og er en viktig del av dette. Så er ingenting kjekkere enn å være god når du trener ofte.

– Fått mye gratis

Madla-trener Lasse Ihle, som har en lang fortid som spiller under Johannessen i Vidar, måtte konstatere at laget ikke håndterte det høye presset til naboen fra Lassa i medvinden før pause. Da kjørte rødtrøyene over Madla. Samtidig irriterer han seg over flere gode misbrukte muligheter og at Madla ikke fikk mer ut av reduseringen til 3–1 like etter pause.

– Vi har noen marginer mot. Samtidig er Vidar også et veldig godt lag.

Madla-kaptein Christoffer Talge i aksjon mot Vidar. (Espen Iversen)

At laget er så skarpe mener han ikke kun handler om et trenercomeback.

– Gaute har fått det litt på sølvfat etter Bjørnar Holmvik. Det er mange gode spillere og bredde i troppen, men han har sørget for at de er godt trente. Det er en god kombinasjon, sier Ihle.

Foruten Jacob Jørgensen scoret Mats Gramstad, Chris André Formo og Lukas Emanuelsen for Vidar. Norbert Marchewka satte Madlas ene scoring.

