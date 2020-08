«Det er nå panikken ikke må ta overhånd»

Følg RA Sporten på Facebook !

Vi er snart halvveis i sesongen. Det er omtrent nå styret i Viking må ta grep dersom det skal få reell effekt – ut over håpet om den «sedvanlige» bingoartede kortsiktige. For en kursendring med trenerskifte vil også kreve at en ny mann må gis muligheten til å endre i spillerstallen når neste overgangsvindu åpner 8. september.

Thor Steinar Sandvik og co. diskuterer sikkert alle muligheter internt nå, men de må stille seg selv en serie helt sentrale spørsmål for å få de fornuftige svarene til en god konklusjon.

Det aller viktigste er om Viking er kommet i en situasjon hvor drastiske grep er eneste mulighet for å snu dette? Svaret på det er etter mitt syn ganske enkelt; Nei, klubben har overhodet ikke kommet til det punktet.

Selv om poengfangsten er svak skaper laget fortsatt mer enn nok sjanser til å score de nødvendige målene. Dette er som regel den aller beste indikatoren på hvordan det egentlig står til med en prestasjonsgruppe i fotball.

Problemet nå er i større grad mangel på flyt, selvtillit og personlige feil som gjør den kollektive defensive biten for svak. Det sto langt dårligere til med Viking da det gikk galt i 2017 enn det gjør nå. Det gjelder både i forhold til spill, kvalitet på stall, støynivå i klubb og økonomi.

Maksnivået er fortsatt høyt – selv uten Tripic og Thorstvedt. Hvor gode Viking kan være så vi spesielt mot Sarpsborg 08. Det er faktisk ikke så lenge siden den kampen.

Dersom Vikings nye styreleder Thor Steinar Sandvik likevel kommer til et punkt, hvor han reelt sett vurderer å handle, er det spesielt ett helt sentralt spørsmål han på forhånd bør ha et soleklart svar på.

Hvem skal ta over som trener?

Den lange planen til Viking er åpenbart å la Bjarte Lunde Aarsheim eller Morten Jensen arve jobben – sannsynligvis med Bjarne Berntsen i en annen rolle i klubben. Stafettpinnen skulle gis videre i medgang. Ikke i sportslig krise. Så har selvsagt også assistentene sin del av ansvaret for uføret nå. Det understreket blant annet Bjarte Lunde Aarsheim selv da han i sin tid takket nei til å etterfølge Asle Andersen i Sandnes Ulf av nettopp den grunnen.

Og hva med Berntsen selv? Skal han sitte som sjuende far i huset med en ny hovedtrener inn i systemet? Og har ikke fjorårets vinner av Kniksenprisen gjort seg mer enn fortjent til et ærlig forsøk på å redde sitt eget byggverk – selv om han kanskje har gjort noen feil i år?

Om et skifte skulle blitt vurdert nå må en se på tilgjengelige trenere. Nysparkede Lars Arne Nilsen og Eirik Horneland er de mest nærliggende norske alternativene – etter at Kåre Ingebrigtsen signerte for Brann. Førstnevnte tror jeg ikke hadde passet helt i Vikings kultur som type. Horneland er på sin side knallgod faglig, men har nylig bevist at 4-3-3-fotball ikke ligger naturlig for ham.

Så er jeg av den bestemte oppfatning av at Viking skal spille likt også i fortsettelsen. Nå kan ikke spillestil, roller og formasjon være trenerstyrt mer. Slik har det vært for lenge. Arbeidet med å bygge kultur og roller er allerede godt i gang. Det arbeidet må fortsettes og legges inn som hovedkriteriet for neste trener uansett timing. Bare spør Glimt om hvor viktig dette er.

Det som er sikkert er at de kommende ukene og månedene blir beintøffe i Jåttåvågen. Som alle andre blør de nå penger grunnet korona. Midlene til å kjøpe er nok mer begrensede enn for bare noen måneder siden.

Så kommer spill i Europa inn i totalbildet om kort tid. Selv om det ligger en gedigen økonomisk gulrot i bunn her bør det selvsagt nedprioriteres kraftig. Nå må slagene velges med omhu. Å holde seg trumfer alt. Er situasjonen lik kan en gjerne stille B-laget i kvaliken.

Det som er aller viktigst nå er at ikke panikken får ta overhånd.

Hold dere til plan, spillestil, gjenkjennelighet og satt mønster.

Styret må gjerne slå fast at Bjarne sitter ut sesongen – selv om det ender i nedrykk.

Da tror jeg faktisk oddsen for at dette skal gå bra til sist er langt høyere.

