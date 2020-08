Følg RA Sporten på Facebook !

Andre omgang:

94. min.: Kampen er over, og endte 3-3.

93. min.: Høiland er på topp, og Heggheim avbryter et Stabæk-angrep.

93. min.: Bytyqi går i bakken og vil ha straffe, det er ikke dommer Grøtta enig i.

92. min.: Utspark fra Østbø. Går for korte baller lavt nå.

91. min.: Nok en gang slenges Auklend i bakken.

90. min.: Det er lagt til tre minutters tilleggstid.

90. min.: Peder Vogt kommer inn for Jørgen Olsen Øveraas, som får behandling på mostatt side av banen.

90. min.: En Stabæk-spiller blir liggende og må ha hjelp fra medisinsk. Det skjer samtidig som Peder Vogt gjør seg klar til å gå inn for gjestene.

89. min.: Auklend går i bakken, men dommeren lar det gå.

88. min.: Viking blir tvunget til å forsvare seg. Stabæk virker å ville mest for øyeblikket.

87. min.: Berisha bruker for mye makt mot Bohinen. Frispark på Vikings halvdel for gjestene.

86. min.: Det blir ikke noen farligheter ut fra corneren.

86. min.: Viking angriper. Bytyqi legger inn fra høyre, men den heades ut til hjørnespark.

85. min.: Kjører en kort variant, og kommer til slutt inn i 16-meteren. Der presser Tommy Høiland fram utspark fra Østbø.

84. min.: Stabæk får corner. Alle mann hjem for Viking nå.

81. min.: Mål 3-3 Kosuke Kinoshita utligner for Stabæk. Spilles gjennom av Mats Solheim og sender ballen kontrollert forbi Østbø.

81. min.: Bell sklier ned en Stabæk-spiller, frispark på 30 meter.

80. min.: Viking legger en lang ball mot Berisha, men Stabæk vinner den.

77. min.: Briljant av Auklend! Holder lenge nok på ballen, mellom to Stabæk-spillere, og spiller opp Pereira.

75. min.: Ned langs høyresiden kommer Bytyqi med ballen, men han mister balansen. Bell vinner ballen tilbake, men pasningen ned langs siden fører ingen vei.

74. min.: Vevatne header hjørnesparket fra Ibrahimaj over mål, og setter fart hjemover.

74. min.: Bytyqi skyter, fra samme distanse som målet kom. Går ut via en Stabæk-spiller, og det blir hjørnespark for Viking.

72. min.: Stabæk header ballen over mål.

72. min.: Farlig situasjon! Innlegg fra Stabæk, som Torsteinbø har en uheldig berøring på. Går ut til hjørnespark.

70. min.: Berisha lar det ikke være tvil om eget konkurranseinstinkt. Dirigerer presset til Viking. Høiland ser ut til å ta en rolle som indreløper. Auklend er på venstre kant.

68. min.: Det blir de Lanlay og Løkberg som går av. Inn kommer Høiland og 17-åringen Auklend.

67. min.: Pereira header hjørnesparket ut.

67. min.: Corner til Stabæk.

67. min.: Tommy Høiland og Sondre Auklend gjør seg klare til å entre banen for Viking.

64. min.: Botheim og Kinoshita kommer på for Stabæk. Lundal og Normann Hansen er ferdige for dagen.

63. min.: En lav cornervariant fra Stabæk, som Viking får ut.

62. min.: To Stabæk-spillere blir liggende, etter at gjestene har skapt en stor sjanse. Bell og Heggheim delte ut smeller, og Stabæk vant et hjørnespark.

60. min.: Heggheim sender en lang ball mot Berisha, som er litt for aktiv med kroppen i duellspillet. Frispark til bortelaget.

58. min.: Mååål 3-2 Veton Berisha setter straffesparket forbi Sandberg, og Viking har snudd kampen!

57. min.: Straffespark til Viking! Solheim får gult kort, og Berisha får straffespark etter en kontring. Berisha ble stoppet på ulovlig vis.

56. min.: Det blir ikke noe ut av hjørnesparket, men Stabæk kontrer. Vevatne stopper det rett før egen 16-meter.

56. min.: Viking flytter spillet til høyresiden, og får corner.

55. min.: Etter målet følger Bytyqi opp med å presse Stabæk-backen helt ned på dødlinjen. Ender med kast til Viking.

54. min.: Mååål 2-2 Zymer Bytyqi smeller ballen i mål, og for en scoring! Trekker inn mot midten fra rundt 18 meter, og legge den i motsatt hjørne. Et drømmetreff fra Bytyqi sørger for utligning på SR-Bank Arena.

53. min.: Stor sjanse for Stabæk, og innbytter Jonassen! Får et innlegg fra høyre, og står ledig. Sparker den langt over målet til Østbø.

52. min.: Ibrahimaj får testet dødballfoten. Legger den på bakerste stolpe, hvor Berisha header den i hendene på Sandberg.

51. min.: Skudd fra distanse, det er Bytyqi som er avslutteren. Går til hjørnespark.

51. min.: En Stabæk-spiller kolliderer med Pereira. Kommer seg på føttene etter en pust i bakken.

49. min.: Vetlesen får gult kort etter å ha taklet Torsteinbø, som ikke hadde ballen.

49. min.: Løkberg henger etter mot Kornelius Normann Hansen, og tyr til ulovligheter for å stoppe ham. Får gult kort.

48. min.: Bytyqi legger inn til Ibrahimaj, som header den ut.

47. min.: Bell trekker ned på høyresiden slik at Torsteinbø kan gå høyere i oppspillsfasen.

46. min.: Pausen er over, Veton Berisha sparker i gang siste halvdel av kampen. Amankwah går av for Stabæk, inn kommer Emil Jonassen.

Første omgang:

45. min.: Det er pause, på stillingen 1-2. Viking har styrt det meste som har skjedd på SR-Bank Arena. Likevel leder Stabæk, som har scoret på en overgang og returen fra et straffespark.

45. min.: Det er lagt til ett minutt ekstra spilletid.

45. min.: Nå er de Lanlay i sentrum. Spilles gjennom, men er i offside.

44. min.: Hjørnesparket havner hos Løkberg, som skyter den langt over mål.

43. min.: I første trekk etter scoringen skyter de Lanlay fra 17 meter. Sandberg slår ut til corner!

42. min.: Mååål 1-2 Veton Berisha smeller ballen i mål! Pereira legger inn fra venstre, og Berisha skyter den hardt forbi Sandberg. Tre kamper på rad med scoring for Berisha nå.

41. min.: De mørkeblå prøver å spille seg opp langs venstre. Fint kombinasjonsspill mellom Pereira og Bell. Førstnevnte mister kontroll på ballen, som Sandberg plukker opp.

40. min.: Det blir mye nesten fra Viking. Spiller fint rundt 16-meteren, men sliter med å komme seg til de store sjansene.

37. min.: Nok en gang er Pereira i begivenhetenes sentrum. Drar seg forbi en Stabæk-spiller, så får han frispark mot seg i neste duell.

36. min.: Backen kommer seg opp igjen, men det er tydelige smerter hos ham.

36. min.: Pereira får seg en smell, og blir liggende.

34. min.: Ibrahimaj sender en god pasning til Løkberg, som har fritt rom foran seg. Trønderen klarer ikke å ta imot ballen, det blir kast.

33. min.: Bytyqi felles i 16-meteren, og vil ha straffespark. Dommeren vinker ham opp.

33. min.: Viking styrer det meste av banespillet, likevel ligger de under med to mål.

32. min.: Nytt hjørnespark, Stabæk vinner ballen og kommer seg ut.

31. min.: Viking får ikke noe ut av hjørnesparket, men beholder ballen på offensiv halvdel.

30. min.: Løkberg prøver på et skudd fra 16 meter. Går ut via en Stabæk-spiller. Hjørnespark for Viking, og Joe Bell.

29. min.: Mål 0-2 Emil Bohinen scorer på returen etter eget straffespark. Østbø redder, men ingen Viking-spillere tar ut Bohinen, som dobler ledelsen for gjestene.

28. min.: Straffespark til Stabæk! Østbø feller en Stabæk-spiller.

26. min.: Etter Stabæks scoring har Viking fortsatt å være det førende laget. Stabæks ballbesittelse er utelukkende overganger.

23. min.: Torsteinbø legger inn mot Berisha, men Hanche-Olsen slenger seg og får ballen unna.

22. min.: Mål 0-1 Magnus Strandman Lundal sender Stabæk i ledelsen. Blir spilt gjennom, og får gå alene mot Østbø. Målet var uten tvil mot spillets gang.

21. min.: Bortelaget får ikke noe ut av hjørnesparket. Viking får god tid til å spille seg framover, men blir presset til slutt.

20. min.: Stabæk gjør en rask overgang og vinner en corner.

19. min.: Vingen kommer seg på føttene igjen.

18. min.: Bytyqi får seg en smell, og blir liggende.

18. min.: Innlegg fra de Lanlay, men Stabæk header unna.

17. min.: Bytyqi løper over mot høyresiden og får en fin pasning fra Torsteinbø. Assistentdommeren har flagget oppe, det er offside.

15. min.: Det er Viking som er det førende laget. Har full kontroll på banespillet. Pasningskvaliteten så langt er muligens årsbeste fra de mørkeblå.

13. min.: Ballen inn til Berisha, fra Bell, blir akkurat for høy.

12. min.: Viking får et nytt hjørnespark ut av corneren.

12. min.: Nok en gang er Bytyqi farlig frampå. Stormer ned på venstresiden, og drar seg inn mot midten. Skyter, men Sanderg slår den ut til corner.

10. min.: Fint kombinasjonsspill mellom Bytyqi, de Lanlay og Torsteinbø. Får ikke målsjanser ut av det, for lite aktivitet i feltet.

9. min.: Viking er best i gang fra start. Har levert høyt press og vært gode i gjenvinningsfasen.

7. min.: Der er Pereira farlig frampå. Leker på venstresiden, men får ikke ballen med seg når det gjelder som mest.

7. min.: Stabæk er farlig framfor, men en uredd Heggheim stopper gjestene like utenfor 16-meteren.

6. min.: Bytyqi med kampens første sjanse. Skyter fra venstresiden inne i Stabæks 16-meter. Går utenfor.

5. min.: Vevatne spiller opp Torsteinbø på høyresiden. Får ballen videre til de Lanlay, uten at det blir noe ut av situasjonen. Viking fortsetter å trykke på.

4. min.: Heggheim i duell mot Lembi rundt Vikings hjørneflagg. Der tvinger den unge midtstopperen fram et utspark fra Østbø. Smart press fra 19-åringen.

3. min.: Bell tar corneren, legger en kort variant. Viking vinner tilbake ballen, men Berisha skyter den ut.

2. min.: Berisha legger ballen ned på høyre til de Lanlay. Han kommer til innlegg, og det blir hjørnespark.

1. min.: Vevatne vinner dagens første hodeduell, men Stabæk får satt opp et raskt angrep. Ender med utspark for Viking-keeper Østbø.

1. min.: Avsparket tas av Stabæks Tortel Lembi og kampen er i gang! Viljar Vevatne ble før kampstart hedret etter sin kamp nummer 100 for Viking. Den ble spilt mot Aalesund for en uke siden.

Før kampen:

Viking har denne uken signert ny kontrakt med 19-åringen Henrik Heggheim. Den unge midtstopperen har fått mye tillit i Runar Hoves skadefravær. Det fortsetter i kveld, hvor han er i startelleveren.

En som ikke har opplevd like mye tillit den siste tiden er spissen Tommy Høiland. Han har vært vist til benken store deler av sesongen. Nå er konkurransen med Veton Berisha tilspisset. Etter seks kamper uten scoring har Berisha scoret alle Vikings tre mål de siste to kampene.

Det er Arild Østbø som vokter Vikings mål. 29-åringen kom tilbake til Viking før årets sesong, men ble sittende på benken til fordel for Iven Austbø i starten av sesongen. Mot Start ble Austbø skadet, og Østbø fikk sjansen etter det. Viking har hatt mye problemer med målvakter denne sesongen.

Før seriestart ble Østbø skadet, og nå Austbø. I tillegg valgte tredjekeeper Erik Arnebrott å bryte kontrakten på grunn av motivasjon. Det har gitt Viking to nye alternativer med 19-åringen Trym Ur og den nylig signerte Michael Crowe.

På sine tre siste kamper står Viking med ett poeng. Det kom i forrige serierunde, borte mot jumboplassens Aalesund.

Stabæk har tapt sine to siste kamper, mot FK Haugesund og Odd. Før det spilte de uavgjort mot serieleder Bodø/Glimt.

I fjorårets kamp mellom lagene på SR-Bank Arena var det Tommy Høiland, Zymer Bytyqi og Kristian Thorstvedt som sto for scoringene. Viking vant kampen 3-0. Borte på Nadderud stadion i oktober ble det 0-0.

Viking (4-3-3): Arild Østbø-Fredrik Torsteinbø, Henrik Heggheim, Viljar Vevatne, Adrian Pereira-Ylldren Ibrahimaj, Joe Bell, Kristoffer Løkberg-Yann-Erik de Lanlay, Veton Berisha, Zymer Bytyqi.

Benken: Michael Crowe, Axel Oskar Andrésson, Tommy Høiland, Johnny Furdal, Sebastian Sebulonsen, Sondre Auklend, Harald Nilsen Tangen, Rolf Daniel Vikstøl, Jefferson de Souza.

Stabæk (4-3-3): Robert Sandberg-Jørgen Olsen Øveraas, Yaw Ihle Amankwah, Mats Goberg Solheim, Andreas Hachne-Olsen-Emil Bohinen, Magnus Lundal, Tortel Lembi-Kornelius Normann Hansen, Oliver Edvardsen, Hugo Vegard Vetlesen.

