Slik var semesterstart ved UiS

Universitet i Stavanger (UiS) kunne nylig hilse de nye studentene velkommen til et nytt studieår og en noe annerledes semesterstart.

I år ble det ikke noe faddertelt med konserter og ølkraner. Køen til student-ekspedisjon var beskjeden, og det hele gikk for seg noe mer lavmælt og stille enn tidligere år. Det skriver UiS på sine hjemmesider.

Likevel melder UiS om et yrende liv på campus Ullandhaug.

Samles i små grupper

Faddergruppene består ikke av mer enn 20 personer, og fadderfestivalen har en rekke alkoholfrie arrangement. Det er lagt til rette for å møtes gruppevis og for å unngå at store mengder med studenter samler seg på en plass.

– Det var en god del folk i dag, men de fleste går likevel ganske spredt, sier Kjetil Bjørnsen Jekteberg, førsteårsstudent i sosiologi.

Han hadde stor forståelse for at vertene på UiS maser om å holde en meters avstand.

– Jeg føler meg trygg. Jeg skal være med på det som blir arrangert denne uka for få en god start, sier Jekteberg.

UiS skriver at det er flere verter i oransje og gule t-skjorter som minner studentene om å holde en meters avstand, med tommestokk som hjelpemiddel.

