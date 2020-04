Ryfast er åpen: – Vi knyttes sammen på en helt ny måte

Onsdag ettermiddag åpnet de siste to tunnelene i Ryfast-prosjektet offisielt, Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen.

På grunn av Korona-situasjonen ble det ingen stor åpningsfest, men heller en digital markering, hvor blant annet samferdselsminister Knut Arild Hareide holdt tale, og klippet en snor fra sitt kontor i Oslo.

På Hundvåg møtte ordfører Kari Nessa Nordtun opp, sammen med prosjektleder Gunnar Eiterjord. De kjørte som første bil gjennom Hundvågtunnelen etter bommene gikk opp.

Nessa Nordtun mener Ryfast vil bety mye for trafikkbildet i Stavanger og Ryfylke.

– Det gjør jo at vi knyttes sammen på en helt ny og tettere måte. Det betyr at vi raskere kan forflytte oss fra A til B, sier Nessa Nordtun til RA.

Hun viser også til at det vil bety mye for Hundvåg fordi de kan bygge masse boliger.

– I tillegg gjør det at trafikken i Stavanger sentrum vil gå betydelig ned fordi man får loset de fleste igjennom tunnelsystemet. Dette gir også kollektivtrafikken bedre fremkommelighet.

Ordføreren nevner også at tunnelene er mer trafikksikre enn dagens trafikkmønster, noe hun påpeker er positivt for framtiden.

Digital åpning

Det ble en digital seremoni ved åpningen. Den kan du se her.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide påpeker i sin tale at dette er hans første veiåpning som samferdselsminister, og Norges første digitale veiåpning.

– Det er fint å være samlet, uten å være samlet, sier Hareide fra kontoret sitt i Oslo, og legger til at spesielle tider, gir oss spesielle løsninger.

Hareide gratulerer alle med dagen.

– Ryfast er endelig ferdig. Når Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen åpner vil reisehverdagen for mange bli bedre, enklere og raskere. Det er vi glad for, sier samferdselsministeren.

Ordfører Kari Nessa Nordtun mener også det er en spesiell dag, ikke bare fordi Norges største veiprosjekt er ferdig, men også på grunn av smittevernhensynene man må ta på en dag som man ellers ville feiret og markert sammen.

– Det er jo veldig spesielt. Vi må kjøre med færre folk i bilene, for å passe på at vi overholde smittevernhensynene. Men, det var veldig kjekt vi fikk til å samles, og at ministeren kunne delta digitalt, det er vi veldig glade for. Det ble en ny måte å gjøre dette på, og det er kanskje noe vi må gjøre litt mer i framtiden for å være helt sikre i den situasjonen vi står i nå, til at vi ikke bidrar til smittespredning, sier Nessa Nordtun til RA.

