Roper varsku om stor rusøkning blant tenåringer i Stavanger

Antall narkotikasaker i Stavanger der de involverte er under 18 år doblet seg i løpet av 2018, ifølge politiets forebyggende avsnitt i Stavanger, som i fjor opplyste at barn ned i 12-årsalderen har kjøpt stoffer som LSD i oljebyen. I januar ble to 15 år gamle gutter lagt inn på SUS etter overdose.

– Ting tyder på at det er in med rus blant ungdommer akkurat nå, sier Birgitte Akselsen klinisk sosionom og familieterapeut på ruspoliklinikk ung Stavanger ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) til Stavanger Aftenblad.

Hun sier ungdommer de får henvist til avdelingen oppgir at de ruser seg fordi det er gøy, og at de ikke er redde. En påstand de ofte møter er at alkohol er «mye farligere enn andre rusmidler».

Leder i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) Jan Erik Bresil sier ungdom har lavere terskel for å debutere med narkotika enn tidligere.

– Økt tilgjengelighet, vrangforestillinger om at det ikke er farlig og misforståelser om legalisering er viktige årsaker til den uheldige utviklingen, sier Bresil.

