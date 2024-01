Amfetamin og kjøring uten gyldig førerkort

Den 61 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett.

28. april i fjor, omkring klokken 01.30, oppbevarte 33,97 gram amfetamin i Egersund. I forbindelse med dette kjørte han også bil uten å ha gyldig førerkort.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken, og med det som bakgrunn kom retten til at han hadde handlet som beskrevet i siktelsen og at han hadde handlet forsettlig.

Retten la til grunn at amfetaminet var til eget bruk. Samtidig ble det også lagt vekt på at 61-åringen tidligere er straffet for narkotikalovbrudd.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 90 dager der 30 dager ble gjort betinget med en prøvetid på to år.