Det var like over klokken 05.00 at politiet fikk politiet inn melding om at en person gikk rundt i området Utsikten på Klepp og gjorde skadeverk.

Politiet rykket ut og fant tre hus og en bil som var blitt tagget med sprayboks.

En person har status som mistenkt.

– Patruljen påtraff en person som er mistenkt i saken. Sak er opprettet, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.