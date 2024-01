Lekkasje hos bedrift - tre personer eksponert

Klokken 04.55 natt til torsdag fikk nødetatene inn melding om en mulig ammoniakk-lekkasje hos en bedrift i Bedriftsvegen på Klepp.

Brannvesenet og politiet rykket ut til stedet for å undersøke.

– Tre personer ble eksponert for gassen, men kom seg raskt ut, og er uskadd. Ikke behov for helsetilsyn, opplyser operasjonsleder.

Årsaken til lekkasjen ble oppdaget, og brannvesenet vil bli på stedet en stund fremover for å pumpe over en del ammoniakk over på lukket fat.

Politiet oppretter en undersøkelsessak på hendelsen, melder operasjonsleder.