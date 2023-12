Truet mann med at han skulle dø

Den 35 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble holdt i rettslokalene til Sør-Rogaland tingrett i Egersund.

35-åringen har heller ikke erkjent straffskyld for forholdet. 17. juni i år skrev han med en tusj på en dør, vindu og skilt på et hus tilhørende fornærmede. Blant annet skrev han «you are fuckt die 19/6-23» på døren til mannen.

I forbindelse bevisvurderingen viste retten til at det er bilder fra videoovervåking fra hendelsen samt forklaringene til 35-åringen og fornærmede

«Hva gjelder truslene finner retten det også utvilsomt at «you are fuckt die 19/6-23» er egnet til å framkalle alvorlig frykt hos fornærmede, og retten peker særlig på at datoen, som er satt et par dager fram i tid, gjør at trusselen framstår som reell», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for trusler og skadeverk. Straffen ble ubetinget fengsel i 18 dager og han må også betale 2000 kroner i saksomkostninger.