Tatt i 97 kilometer i timen i 50-sone

Den 21 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

2. oktober i år, omkring klokken 20.29 målte politiet farten hans til 97 km/t i 50-sone.

«Det framgår av anmeldelsen at fartsmålingen skjedde i Hillevågstunnelen i Stavanger. Det er ikke opplyst noe om skjerpende forhold ved kjøringen ut over farten. Slik siktede har forklart seg, legger retten til grunn at han ikke hadde kjørt for fort før i tunnelen, at han ga gass fordi bilen «hostet», at bilen reagerte fortere enn han hadde tenkt når han ga gass, og at han ikke ville ha fortsatt å kjøre for fort», heter det i dommen.

Retten kom til at mannen skulle dømmes til 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 30 dager.

Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge praktisk førerprøve for å få denne tilbake.