Skal ha rygget bil på Motorveien

I utgangspunktet har den 59 år gamle mannen fra Bryne fått et forelegg på 5000 kroner. Bakgrunnen for det er at han 15. mai i år, omkring klokken 00.13, på Motorveien inn mot Stavanger skal ha kjørt forbi avkjørselen han skulle av på. Ifølge forelegget skal han dermed ha rygget tilbake til dette.

«Påtalemyndigheten mener at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil og at saken bør avgjøres med et forelegg. Forelegget er et tilbud om å gjøre opp straffesaken uten behandling i retten», heter det i forelegget.

59-åringen har nektet å vedta forelegget, noe som gjør at saken skal behandles i Stavanger tinghus 21. september i år.

I retten vil det bli lagt ned påstand om at han skal betale en bot på 6000 kroner. Han risikerer også å bli dømt til å betale saksomkostninger.

