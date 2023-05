Mann skal ha stjålet fra byggevarebutikker

25. september 2020, omkring klokken 20.30, skal den 32 år gamle mannen ha vært på en byggevarebutikk på Madla. Her skal han ha forsynt seg med fire muttertrekkere uten å betale for varene, eller medvirket til dette.

5. november 2020, omkring klokken 20.00, skal han på nytt ha vært i denne byggevarebutikken. Denne gangen skal han ha tatt sju verktøy uten å betale for varene, eller medvirket til dette.

11. september 2021, skal han ha vært i en butikk i Stavanger sentrum. Denne gangen skal han ha tatt to sett med øreplugger, tre klokker og fem alarmer uten å betale for varene, eller medvirket til dette.

30. oktober 2021 skal han ha vært i en byggevarebutikk på Ålgård. Denne gangen skal ha forsynt seg med to spikermaskiner, to stikksager, én radio, én batteridrill, ti batterier og seks batteripakker, uten å betale for disse, eller medvirket til dette.

30. oktober 2021 skal han på nytt ha vært på byggevarebutikken på Madla. Denne gangen skal han ha tatt en lader, en stikksag, en drill, en robotklipper og en hammer uten å betale for varene.

1. november 2021 skal han på nytt ha vært i denne butikken. Da skal han stjålet en radio, to multiverktøy og en sliper fra butikken.

28. januar 2021 skal han også ha stjålet varer for 1424 kroner fra en dagligvarebutikk i Hillevåg.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 21. juni i år. Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning til de fornærmede.