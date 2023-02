Nektet for å ha kjørt – sendte melding til kjæresten like etter kollisjonen om at han hadde kollidert

Den 31 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

9. desember 2021, omkring klokken 23.10, kjørte han bil bed ved rundkjøringen Grannessletta/Madlaveien til tross for at han var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt av ham klokken 01.11 samme dag viste en promille på 1,16. I løpet av kjøreturen kjørte han opp på plenen på en midtrabatt der han kjørte ned et vikepliktsskilt.

31-åringen har nektet for at det var han som kjørte bilen, men ble ikke trodd av retten.

«Retten har ved bevisvurderingen lagt vekt på at bilen tilhørte tiltalte. Den ble funnet kollisjonsskadd i nærheten av tiltaltes kjæreste hvor også tiltalte ble funnet. Bilen var nøkkelkjørt. Tiltalte har ikke villet svare på hvem han mener kan ha kjørt bilen. Vitneobservasjon av fører i Grannessletta/Madlaveien stemmer overens med tiltalte. Endelig viser retten til at tiltalte sendte «snapp» til kjæresten like etter kollisjonen om at han hadde kollidert. Retten fester ikke lit til hans forklaring om at dette var noe han bare fant på å skrive for å få oppmerksomhet fra henne», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for forholdet. I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt noe gammel.

Straffen ble fengsel i 21 dager og en bot på 33.000 kroner.

Han mistet også førerretten i 24 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake. Han må også betale 2000 kroner i saksomkostninger.

[ Startet opp i fjor – gikk konkurs med en gjeld på elleve millioner kroner ]