Mann skyldte 1.232.974 kroner − ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at en 38 år gammel mann ble slått konkurs. Bagrunnen for det var et krav på 1.232.974 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Skatteetaten har avholdt utleggsforretning 28.09.202I med intet til utlegg. I rettsmøteét i Stavanger tinghus erkjente mannen å skylde det aktuelle beløpet og forklarte også at han har annen gjeld på én million kroner i tillegg til kravet fra Skatteetaten.

Ifølge 38-åringen har han ikke eiendeler av en særlig verdi.

38-åringen har drevet et enkeltpersonforetak i Stavanger der han har drevet med snekkerarbeid. I kjennelsen kommer det fram at han er i arbeid og at han hever noe lønn.

Mannen erkjente i rettsmøtet at han var insolvent.

Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble den 28. september 2022 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 6l og 6 2for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer. Første skiftesamling vil bli holdt i Stavanger tinghus 23. mars i år.

[ Utested gikk konkurs ]