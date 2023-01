Nyttårsnatten: Bråk, fyll, slagsmål og vold

Det ble en del å ta tak i for politiets menn og kvinner natt til årets første dag. Det var flere tilfeller av fyllebråk og vold i bysentrene.

Ved Vålandstårnet i Stavanger hadde rundt 5000 personer møtt fram rundt midnatt, melder politiet. Feiringen på Våland forløp uten alvorlige hendelser.

Men en 17-åring blir anmeldt for å ha skutt opp fyrverkeri innfor forbudssonen. Mens tre ungdommer, to gutter og ei jente på 16 og 17 år, ble bortvist fra området.

– Den ene gutten blir også anmeldt for ordensforstyrrelse. Foreldrene ble varslet. De tre var involvert i slåssing, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Politipatruljene meldte ellers om minst 5000 deltagende personer i nyttårsfeiringen rundt Vålandstårnet.

– En mengde fyrverkeri ble tatt i beslag. Ingen alvorlige hendelser. Generelt god stemning, opplyser operasjonsleder.

Bråk og vold i sentrum

I Stavanger sentrum var det en del ordensforstyrrelser og bråk, ifølge politiet.

En 16-åring ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse på Byterminalen, der en person satt på en annen og slo vedkommende.

– Fornærmede ble kjørt akuttmottaket. 16-åring er siktet og pågrepet, melder politiet.

En mann (19) ble anmeldt etter å ha urinert på offentlig sted på Skagen, mens en mann (18) meldte at en ukjent mann hadde slått han i ansiktet inne på en buss i Misjonsveien.

– Han var redd at nesen var knekt. Politipatruljen meldte at fornærmede vurderer anmeldelse, opplyser operasjonsleder.

På tampen av natten i Stavanger ble det nok for en kvinne i 20-årene. Overstadig beruset ble hun bortvist fra sentrum etter at hun kledde av seg i inngangspartiet til et utested, melder politiet.

En beruset mann i 20-årene avsluttet kvelden med å oppføre seg såpass ufint og kranglete mot vakter på et utested at han ble bortvist.

En annen mann i 20-årene ble slått med et glass inne på et utested i sentrum.

– Han fikk seg et kutt i ansiktet, og ble kjørt til legevakten for behandling. Det foreligger så langt ingen opplysninger om gjerningsperson, melder operasjonsleder. Dette ble meldt klokken 03.06 natt til 1. nyttårsdag.

Aggressivt flere steder

På Ålgård havnet en mann i 20-årene i arresten etter at han oppførte seg aggressivt på en adresse.

Mens en annen mann i 20-årene var godt beruset og lagde så mye bråk i et nabolag på Nærbø at politiet måtte hanke ham inn.

På Karmøy skal en mann i 20-årene ha blitt skadet av en annen med en glassflaske.

– Fornærmede må sys i pannen. Hendelsen skjedde på en adresse på Torvastad. Ingen på stedet ønsket å si noe om gjerningspersonen, opplyser operasjonsleder.

I Haugesund ble en mann i 20-årene pågrepet og siktet for å ha bitt deler av øret av på en annen mann, også han i 20-årene.

– Hendelsen skal ha skjedd inne på et utested i sentrum. Fornærmede ble sendt videre til sykehuset fra legevakten, melder politiet.

På Stord fant en mann en ukjent mann sittende sovende i bilen sin. Han hadde også urinert i setet.

– Melder fikk mannen ut av bilen. Han gikk da til angrep. Mannen ble bortvist og anmeldes for ordensforstyrrelse, opplyser operasjonsleder.