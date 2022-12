Skal ha sendt flere par sko med råvarer for framstilling av kokain

Saken mot en 36 år gammel mann skal opp i Stavanger tinghus 7. februar 2023. Tiltalen mot ham lyder på grov narkotikaovertredelse.

Dette ved at han i tidsrommet september til oktober i fjor skal ha sendt flere par sko fra Nederland til Stavanger. Skoene skal ha inneholdt råvarer for framstilling av 200 gram kokain. Ifølge tiltalen var narkotikaen beregnet for videresalg.

I oktober i fjor skal skal han også ha medvirket til at to andre personer innførte omkring 1,4 kilo kokain fra Colombia til Norge, beregnet på videresalg.

I oktober i fjor skal han også ha forsøkt å innføre 1967 gram kokain fra Panama til Stavanger. Dette ved å sende kokainet i en pakke med et transportfirma.

Pakken skal ha bliutt stanset etter å ha blitt kontrollert i USA. Ifølge tiltalen var også dette kokainet beregnet på videresalg.

[ Kvinne skulle feire fødselsdag – fikk en fryktelig dårlig kveld på byen ]