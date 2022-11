Tatt for ruskjøring for femte gang

Den 38 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

1. mars i år, omkring klokken 23.00, kjørte han bil i Sandnes til tross for at han var påvirket av nakotika. Kjøreturen fant også sted uten at 38-åringen hadde gyldig førerkort.

En blodprøve tatt av ham viste at han var påvirket av cannabis, amfetamin og narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 1,2.

Retten var ikke i tvil om at 38-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen med vilje. I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at han er dømt for ruskjøring fire ganger tidligere.

Dermed ble straffen 75 dager i fengsel 21.000 kroner i bot. Han fikk også sperrefrist for erverv av førerrett for alltid.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]