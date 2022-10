Tatoveringsfirma ble slått konkurs

Det var Skatteetaten Skatteinnkreving som begjærte at firmaet Bereal AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 171.785 kroner som blant har sin bakgrunn i skyldig arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.

Bereal AS erkjente i retten å skylde det aktuelle beløpet. Firmaet opplyste også at firmaets eiendeler vesentlig består i tatoveringsutstyr, anslo eiendelenes samlede verdi som usikker og at det foreligger ikke en endelig oversikt over selskapets samlede gjeld. Virksomheten er igangværende med noen tatovører som kommer fra utlandet.

Skyldneren erkjente å være insolvent per nå, men det ble sagt i rettsmøtet at aksjonærer og andre skal betale inn det som trengs for å gjøre opp kravene.

Skatteetaten opprettholdt sin begjæring, og etter dette motsatte ikke skyldneren seg ikke åpning av konkurs.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble den 22. juni 2022 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 7. desember.

