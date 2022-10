Frisørsalong ble slått konkurs

Det var Skatteetaten Skatteinnkreving som begjærte at Landsbyfrisøren Randaberg AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 265.329 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Landsbyfrisøren Randaberg AS har holdt til i Randaberg sentrum og omsatte for litt over 1,1 millioner kroner i 2020.

«Skyldneren erkjente i rettsmøtet å være skyldig beløpet i begjæringen. Skyldneren erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs. Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Videre er framgangsmåten i konkursloven § 62 er fulgt, og det foreligger derfor presumsjon for at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 29. november.

[ Transportfirma gikk konkurs ]