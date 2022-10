Tok bilde av tyven da han kom inn i boligen hans

Den 58 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

22. oktober i fjor, omkring klokken 15.00 tok han seg inn i en bolig på Gausel.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, blant annet bilder tatt av ham inne i boligen.

58-åringen hadde til hensikt å stjele en mobiltelefon, en PC og en lommebok. Han hadde sett disse gjenstandene gjennom et vindu, at han tok seg inn gjennom en åpen inngangsdør og at han ønsket å ta disse gjenstandene fordi han var sulten. Han ble imidlertid stoppet av en mannen som bodde i boligen før han fikk tatt med seg gjenstandene ut.

«At siktede ikke rakk å få̊ med seg tingene fordi han ble stoppet av beboer, vil ikke ha noen betydning for om forbrytelsen er fullbyrdet», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

17. september i fjor stjal han også sekken til en kvinne som jobbet i en bedrift 58-åringen oppsøkte denne dagen. I sekken var det blant annet en jakke, et MasterCard, et førerkort, et oppholdskort, et coop-kort og bilnøkler.

Retten viste blant annet til at videoovervåkingsbilder viser at 58-åringen forlater lokalene med sekken på ryggen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på personlige forhold og kom til at han skulle dømmes til 90 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager. I tillegg ble han dømt til å betale 6313 kroner i erstatning til kvinnen han stjal sekken fra.

