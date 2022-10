Litt før klokken 11.30 fredag melder politiet at de har fått melding om trafikk uhell på E39 ved avkjørsel til IKEA rundt klokken 10.30, hvor et kjøretøy ble påkjørt bakfra av et annet.

– Mistenkte stakk fra stedet. Fornærmedes bil var ikke kjørbar. Ingen personskade. Patrulje oppretter sak, melder politiet på Twitter.