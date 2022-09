Kald mann tente opp bål i hus

52-åringen erkjente delvis straffskyld da saken nylig var oppe i Stavanger tingrett.

22. desember 2020 var ute for å treffe venner. Tiltalte ble våt fordi det regnet og begynte å fryse. Han tok seg derfor inn i bolig i Kannik for å varme seg. Boligen var fraflyttet og ble til tider brukt som oppholdssted for uteliggere og personer i rusmiljøet. 52-åringen var godt ruset den aktuelle dagen. Inne i boligen bestemte 52-åringen seg for å gjøre opp et bål nede i husets grovkjeller. Han fant noen materialer på stedet som han satte fyr på. Materialene brant godt med synlige flammer. Før tiltalte forlot stedet tisset han på bålet for å slokke det. Han lykkes imidlertid ikke med slokkingen. Etter at 52-åringen hadde gått, blusset bålet opp igjen og det utviklet seg til en brann som ble oppdaget av en nabo. Nødetatene ble tilkalt og brannen ble slokket av brannvesenet.

Ved bevisvurderingen la retten vekt på video fra overvåkingskamera som viser at tiltalte var på åstedet på det aktuelle tidspunktet, bilder fra åstedet som viser at det vitterlig fant sted en brann, samt tiltaltes forklaring i avhør til politiet dagen etter hendelsen.

Retten kom også til at han skulle dømmes for fire innbruddstyverier. 26. november i fjor utførte han også skadeverk på tre biler som var parkert i et parkeringshus i Stavanger. Han ble også dømt for heleri og oppbevaring av narkotiske tabletter.

Straffen ble fengsel i sju måneder. Han ble også dømt til å betale 71.652 kroner i erstatning til to forsikringsselskap.

