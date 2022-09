Må betale 16.000 kroner for kjøring uten førerkort

Den 36 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus.

26. juni i år, omkring klokken 10.00, kjørte han bil i Tysvær til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort.

25. juli i år, omkring klokken 11.45, kjørte han på nytt bil i Stavanger sentrum til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort.

«Skylderkjennelsen underbygges av øvrige opplysninger og bevis i saken, herunder opplysningene i anmeldelsene om at siktede ble stanset bak rattet av politipatrulje ved begge anledningene og utskrift fra autosys som viser at siktede ikke hadde gyldig førerkort», heter det i dommen.

36-åringen har opplyst at han har et utenlandsk førerkort hjemme. I forbindelse med dette viste retten til at førerkort utstedt utenfor EØS-området er gyldig i Norge inntil tre måneder, og at 36-åringens førerkort er mye eldre enn dette.

«Siktede skal nå straffes for to tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort, og han er tidligere ilagt tre forelegg i henholdsvis 2015, 2017 og 2021 for kjøring uten gyldig førerkort. Det eldste forholdet ligger noe langt tilbake i tid, men retten mener det ikke ligger så langt tilbake at det ikke må tas hensyn til. Tiltalte har ved sine gjentatte overtredelser vist vedvarende mangel på respekt for trafikksikkerhetsreglene, og både allmennpreventive og individualpreventive taler for at det nå må reageres med en betinget fengselsstraff i tillegg til bot», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Straffen ble betinget fengsel i 15 dager og 16.000 kroner i bot.

