Vanskelig gjest anmeldt

Like over midnatt natt til søndag ble politiet kontaktet av en vekter ved et utested i Stavanger sentrum grunnet en vanskelig gjest.

– Mannen ble bortvist av politiet, men ble senere på natten igjen observert i sentrum. Han blir derfor anmeldt for å ikke etterkomme pålegg, melder Sør-Vest politidistrikt på Twitter.





Voldshendelse på Bryne

Klokken 00.25 rykket politiet ut til Bryne etter melding om en voldshendelse på et serveringssted i sentrum. En vakt ved stedet ble tatt med av ambulanse for videre sjekk. Gjerningspersonen hadde forlatt stedet, og politiet foretok vitneavhør.





