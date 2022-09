Hevdet at hun var gravid med trillinger – skal ha svindlet Nav for 249.420 kroner

Det er statsadvokat Oddbjørn Søreide som har tatt ut tiltale mot den 31 år gamle kvinnen fra Sandnes.

19. august 2019 skal hun ha søkt engangsstønad ved fødsel til Nav. Vedlagt søknaden var en terminbekreftelse fra Stavanger Universitetssykehus av samme dato som bekreftet at 31-åringen ventet trillinger i slutten av november samme år.

Ifølge tiltalen fortiet hun at hun hadde forfalsket terminbekreftelsen og at hun ikke var gravid. Som en følge av dette skal hun ha fått Nav til å utbetale 249.420 kroner som hun ikke hadde krav på.

I etterkant av dette skal hun ha sendt inn et forfalsket dokument fra Stavanger Universitetssykehus til Nav om at hun den 25. september skal ha mistet barna på grunn av svangerskapsforgiftning.

6. april 2020 skal hun på nytt ha søkt om engangsstønad i forbindelse med fødsel til Nav. Også denne gangen skal hun ha sendt terminbekreftelse fra Stavanger Universitetssykehus som bekreftet at hun ventet tvillinger. På forespørsel fra Nav skal hun også ha sendt inn helsekort for gravide. Ifølge tiltalen fortiet hun at ikke var gravid og at hun hadde forfalsket helsekortet og terminbekreftelsen. Hun skal ikke ha lykkes med å få ut pengene da Nav avslo søknaden.

Hun skal også under hovedforhandlingen i en barnefordelingssak i Jæren tingrett i desember 2020 ha forklart seg falskt. Under forsikring skal hun ha gitt forklaring om en kreftdiagnose hun fikk i 2018, til tross for at hun ikke hadde kreft. Som bekreftelse på diagnosen skal hun ha lagt fram en bekreftelse fra Stavanger Universitetssykehus som hun skal ha forfalsket.

