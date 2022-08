Må betale 80.000 kroner etter at hun ble stoppet på elsparkesykkel

Den 41 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

Fredag 17. juni år, klokken 23.05, i Peder Klows gate i Stavanger, førte hun en elsparkesykkel som er klassifisert som motorvogn, til tross for at hun var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av henne klokken 23.41 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,7 milligram per liter luft, noe som tilsvarer 1,4 i promille.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen settes til 18 dager betinget fengsel i tillegg til en bot på 93.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager. Det var videre begjært tap av førerrett i 18 måneder med tilhørende krav om full ny førerprøve i tilfelle gjenerverv.

«Retten viser til at siktede kun kjørte i et par minutter og det var ikke andre biler eller fotgjengere til stede. Det oppsto ikke noen konkret farlig situasjon ved kjøringen. Videre vektlegger retten kjøretøyets art og at skadepotensialet ved kjøring av elsparkesykkel må anses klart lavere enn ved kjøring av for eksempel bil og moped. Det vektlegges også i formildende retning at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse, jf. straffeloven $ 78 bokstav f. Tilståelsen har ikke hatt nevneverdig betydning for sakens opplysning, da siktede ble stanset av politiet på elsparkesykkelen, men har en prosessøkonomisk betydning som skal tillegges vekt. Det foreligger ikke samtykke til samfunnsstraff. Retten mener etter dette, under noe tvil, at fengselsstraffen bør gjøres betinget i sin helhet», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til betinget fengsel i 18 dager og en bot på 80.000 kroner.

Hun ble også idømt tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i 18 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.

