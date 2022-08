Må betale 65.000 kroner etter at han ble stoppet i 94 km/t i 80-sone

Den 43 år gamle mannen erkjente seg delvis skyldig da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

28. desember i fjor, omkring klokken 11.56, kjørte han på Solasplitten. Her ble farten hans målt til 94 km/t i 80-sone.

43-åringen forklarte at han kjørte på en tofeltsvei som ble innsnevret til ett felt. Han måtte forbi en lastebil før innsnevringen, og det var derfor han kjørte for fort.

Retten kom til at 43-åringen i det minste hadde handlet uaktsomt og at han skulle dømmes for forholdet.

Politibetjenten som stoppet 43-åringen forklarte i retten at hun fattet mistanke om ruspåvirkning ut fra måten 43-åringen snakket og hans mimikk. Det ble derfor tatt en hurtigtest som slo ut på bruk av cannabis.

En blodprøve tatt av ham tre kvarter etter kjøringen viste en påvirkningsgrad tilsvarende en promille på over 0,5.

«Blodprøven samsvarer med opplysningen fra tiltalte om at han hadde røykt hasj kvelden før. Tiltalte mente at han ikke var påvirket under kjøring. Han hadde tatt en alkotest som viste 0,00, og følte seg i helt fin form. Tilsvarende viste han til at han på den kliniske testen ble vurdert som «ikke påvirket»», heter det i dommen.

Retten fant ingen grunn til å betvile riktigheten av analyseresultatet.

«Tiltalte visste at han hadde røykt kvelden før, og retten mener derfor at han har handlet uaktsomt», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Straffen ble fengsel i 30 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han må også betale en bot på 65.000 kroner og mistet førerretten i 18 måneder. For å få denne tilbake må han avlegge full ny førerprøve.

