Skal ha misbrukt 14 år gamle jenter

Det er statsadvokat Birgitte Budal Løvlund som har tatt ut tiltale mot en 23 år gammel mann fra Stavanger. Den lyder blant annet på at han skal ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

29. april i fjor skal han ha hatt seksuell omgang med to 14 år gamle jenter.

Ifølge tiltalen skal han ha skaffet seg seksuell omgang med jentene ved å yte vederlag i form av alkohol og/eller narkotika.

Også en gang, formentlig i mai i fjor, skal han ha hatt seksuell omgang med en 14 år gammel jente.

Også denne jenta skal han ha skaffet seg seksuell omgang med ved å yte vederlag i form av alkohol og/eller narkotika.

Tiltalen lyder også på at han skal skaffet seg seksuell omgang ved å ved å betale vederlag til en ukjent voksen kvinne.

I tiden forut for den 21. mai fjor skal han også ha oppbevart 58,2 gram hasj. Ved flere anledninger forut for den 21. mai i fjor skal han solgt eller utlevert alkohol til barn under 18 år.

I tiden etter 22. februar i fjor skal han ha forledet en mindreårig jente til å sende bilder og/eller film som viste hennes nakne kropp på en seksualisert måte.

Det er satt av tre og en halv dag til saken som skal opp i Stavanger tinghus 27. september i år.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av en mobiltelefon. Eventuelle krav om erstatning vil bli lagt ned av de fornærmedes bistandsadvokater som er Anne Kroken, Inger Marie Sunde og Maren Eide.

Brynjar Meling er oppnevnt som 23-åringens forsvarer, mens politiadvokat Malin Skeibrok Ånensen skal være aktor i saken.

