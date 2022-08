Kvinne skal ha oppført seg plagsomt mot eksmannen

29. september i år må en 55 år gammel kvinne møte i Sandnes tinghus tiltalt for at hun ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred.

I perioden fra 22. oktober til 22. desember i fjor skal hun ha sendt flere sms-er til sin tidligere ektefelle til tross for at han hadde gitt beskjed om at han ikke ville bli kontaktet.

Hun skal blant annet skrevet at eksmannen hadde stjålet fra henne, antydet at det var hans feil at hun måtte sy flere sting og kommet med kritikk av utseendet til eksmannens nye kjæreste.

Tiltalen lyder også på seks tilfeller av krenking av besøksforbud. Dette ved at hun skal ha sendt sms-er til eksmannen i perioden fra 14. januar i år til 2. juli i år.

