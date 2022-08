Skal ha svindlet Nav for 757.828 kroner

21. september må en 62 år gammel mann fra Sandnes møte i Sandnes tinghus tiltalt for grovt bedrageri.

I perioden fra 12. september 2016 til 3. september 2018 skal han ha levert meldekort til NAV der han uriktig skal ha opplyst at han hadde tapt inntektsevne og nedsatt arbeidsevne med minst halvparten, som dannet grunnlag for rett til henholdsvis sykepenger og arbeidsavklaringspenger. Dette medførte at han fikk utbetalt 757.828 kroner som han ikke hadde krav på.

62-åringen har arbeidet i byggebransjen og er også tiltalt for skatteunndragelser.

Både i 2016 og 2017 skal han ha levert selvangivelser med næringsoppgave der han oppga for lavt overskudd fra sin næringsinntekt. Dermed skal han ha unndratt henholdsvis 96.986 og 130.985 kroner i skatt.

[ – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav ]