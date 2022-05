Landstreffet skapte lange køer

Fredag ettermiddag var det lang og saktegående kø i retning Ålgård fra Stavanger og Sandnes.

– I tillegg til vanlig helgeutfart, er det også mye trafikk til Landstreffet 2022 i Kongeparken. Det er politi og trafikkdirigenter i sving på stedet, skrev politiet på Twitter rundt klokken 16.00.

Da RA var på stedet mellom klokken 16.00 og 17.30 var det mye russ og mange biler i området rundt Kongeparken. Rundt klokken 18.00 var det lange køer fra Stavanger mot Ålgård, både på E39 og via Figgjo.

Også Vegtrafikksentralen vest har meldt om mye trafikk fredag. Rundt klokken 15.30 skriver på Twitter at det er store trafikale utfordringer i området, og de ber bilister være obs på russ i veibanen.

Like etter klokken 19.00 sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen til RA at det fortsatt er en del trafikk.

– Det har ikke blitt verre enn det var i ettermiddag, men det er fortsatt en del trafikk. Det er normalt mye trafikk sørover på denne tiden, men det er nok spesielt mye nå på grunn av Landstreffet. Nå har nok det største trykket fra den ordinære trafikken passert, og jeg vil tro det går noe lettere enn tidligere, sier han til RA.

Kan bli kø igjen søndag

– Har det blitt meldt om noen trafikkulykker i dag?

– Det er ingen pågående nå, og det har ikke vært ulykker med personskader i dag. Fordelen med mye trafikk er at hastigheten går ned, sier operasjonslederen.

Politiet har egne, dedikerte vakter på plass i Kongeparken i løpet av helgen, i tillegg til ordinær bemanning ellers i distriktet. Også de andre nødetatene er på plass under landstreffet i helgen, i tillegg til Kongeparkens egne folk og frivillige organisasjoner som Røde Kors.

– Til nå har det ikke kommet noen meldinger om politioppdrag og straffbare forhold. Så langt går det bra, og så får vi håpe det holder seg sånn, sier Fenne-Jensen.

Selv om den verste køen kanskje er over for i dag, sier Fenne-Jensen at man må regne med litt kø igjen på søndag.

– Det er 15.000 russ som skal til Kongeparken, og det blir en del trafikk som følge av det. Jeg vil tro det aller meste av trafikken kom i dag og at den eventuelt kommer igjen på søndag. Ellers tror jeg den vil spre seg greit. Hvis folk skal hjem fra hytta på søndag vil det nok hjelpe om de reiser tidlig eller sent, men mellom lunsj og middag kommer det nok til å bli en del trafikk, sier operasjonslederen til RA.