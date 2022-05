Brann i Stavanger: – Leiligheten framstår som ubeboelig

Klokken 16.50 fikk nødetatene melding om brann i en bygning i Løvdahls gate i Stavanger.

– Info om at det skal være en elsykkel som brenner, skriver politiet på Twitter.

Ifølge dem skal det være mye røyk på stedet. De opplyser at brannvesenet har startet slukking og at politiet evakuerer beboere.

Kort tid senere melder de at brannen har spredd seg til en leilighet. De melder videre at brannvesenet har gjennomsøkt leilighetene og at det ikke skal være folk inne.

– Brannvesenet har startet slukkingen og politiet evakuerer beboere i nærliggende leiligheter, skriver politiet på Twitter.

Like før klokken 18.30 kommer politiet med en oppdatering på Twitter:

– Aktuell leilighet framstår som ubeboelig. Strømmen er tatt i samtlige leiligheter i samme husnummer som leiligheten som brant. Beboerne får tilbud om å overnatte et annet sted. Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen.

Ingen skadet, ingen savnet

Da RA kom til Løvdahls gate var det flere politi- og brannbiler på stedet.

– Meldingen vi fikk var at en elsparkesykkel brant i inngangspartiet, og at det spredte seg videre til leiligheten. Men om det er det som er årsaken vet vi ikke enda. Det må vi finne ut av senere, sier politiets innsatsleder på stedet, Tonje Elin Gerritsen, til RA.

Hun forteller at brannvesenet var kjapt på stedet og fikk slukket brannen.

– Nå har de gått gjennom alle leilighetene og sjekket at det ikke er noen inne. Ingen er skadet, ingen er savnet og det er ingen inne i huset. Det er veldig bra, sier Gerritsen.

Innsatslederen har ikke nøyaktig tall på hvor mange som måtte evakueres, men ifølge den første politipatruljen på stedet var det mange som kom seg ut på egen hånd.

Skal etterforske

– Har det brent i én eller flere leiligheter?

– Sånn jeg har skjønt det er det brannskader i én leilighet, men de andre påvirkes av røyk. Nå er brannvesenet her for å lufte ut og sjekke at ting ikke blusser opp, sier Gerritsen til RA.

Det var mye mannskap på plass i Løvdahls gate mandag ettermiddag, både fra politiet og brannvesenet. Innsatslederen sier det er helt vanlig når de får melding om brann.

– Brann har alltid et potensial, og da er det greit å være nok folk til å håndtere det, sier hun.

Hun forteller at veien videre for politiet i denne saken er etterforskning.

– Når det brenner må vi alltid etterforske og prøve å finne ut av årsaken til at brannen startet, sier innsatslederen.

Det var minst tre brannbiler på plass ved Løvdahls gate mandag ettermiddag. (Tone Helene Oskarsen)

Brannvesenet var på plass. (Tone Helene Oskarsen)