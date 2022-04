Person knivstukket

Sør-Vest politidistrikt opplyser på Twitter at en person ble meldt knivstukket i Sandnes klokken 15.15 onsdag.

– Hendelsen skjedde på Trones, og to personer er pågrepet, skriver de.

Ifølge dem skal hendelsen ha skjedd i eller ved et bolighus i Ullandhauggata.

– Personen som skal ha blitt knivstukket var bevisstløs ved politiets og ambulanses ankomst, skriver politiet og legger til at vedkommende er kjørt til Stavanger universitetssjukehus.

Politiet er på stedet og innhenter informasjon fra vitner.

Kvart over fire opplyser de at den ene av de to pågrepne personene har fått skiftet status fra «pågrepet» til «vitne». Den pågrepne er en mann i 30-årene, og fornærmede er alvorlig skadet.

Saken oppdateres.