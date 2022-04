Nattens hendelser: kjøring i beruset tilstand, fyll, bråk og vold

Sør-Vest politidistrikt opplyser på Twitter om en rekke hendelser langfredag og natt til påskeaften i både Stavanger og Sandnes.

Klokken 22.45 langfredag fikk de melding om at en mann i 20-årene hadde en ufin oppførsel i Stavanger sentrum. Han anmeldes for ordensforstyrrelse på offentlig sted, hindring av offentlig tjenestemann, trusler mot politiet, samt for å nekte å oppgi personalia.

– Han ble pågrepet og satt i arresten, skriver politiet.

Rett over midnatt – klokken 00.05, ble en patrulje kontaktet av en vekter på et utested da en mann i 20-årene nektet å forlate stedet. Han var beruset, og ikke samarbeidsvillig. Han anmeldes for forulemping av offentlig tjenestemann samt vold mot politiet, da han sparket en polititjenestemann. Den mistenkte ble pågrepet, og satt i arresten.

Kjørte i autovernet

Ti minutter over midnatt fikk Sør-Vest politidistrikt melding om at en bil hadde kjørt i autovernet på E39 i Sandnes, og fortsatt i retning Oalsgata.

– En patrulje stanset bilen, og føreren – en mann i begynnelsen av 20-årene, framsto som ruspåvirket, skriver politiet og legger til at den mistenkte ble framstilt for nødvendige prøver på legevakten.

Førerkortet ble beslaglagt, og det ble opprettet sak.

Klokken 00.30 ble en 19 år gammel beruset mann bortvist fra Stavanger sentrum. Han var ikke lenger ønsket på utesteder i byen. Noe senere påtraff han en politipatrulje som tok han med til arresten og anmeldte han for ikke å etterkomme pålegget.

45 minutter senere ble en annen 19 år gammel mann bortvist fra sentrum da han var beruset og uønsket på et utested i Stavanger.

– Han ble påtruffet på nytt i sentrum av en patrulje, og da var han ikke samarbeidsvillig, skriver politiet og legger til at mannen anmeldes for forulemping av offentlig tjenestemann. Han er innbrakt og innsatt i arresten.

[ Innsatsleder om kranskipulykken i Åmøyfjorden: – Vi har vært heldige ]

Knuste rute

Politiet fikk melding om at det var knust en liten rute på et utested i Sandnes. En vekter hadde kontroll på mistenkte.

– En patrulje kjørte til stedet og fikk kontakt med mistenkte som var en mann i 50-årene, skriver politiet om hendelsen som fant sted klokken 01.45.

Han var veldig beruset, og nektet for forholdet. Mannen ble bortvist fra sentrum til klokken 08.00 lørdag morgen, og ble anmeldt for forholdet.

Klokken 02.16 fikk politiet melding om et trafikkuhell ved Bekhuskaien. Det ble ikke meldt om personskader, men to personer løp fra bilen.

– En politihund sporet opp de to personene som løp fra bilen, og føreren, som er en mann i 20-årene, framsto som ruspåvirket, skriver politiet.

Han hadde ikke gyldig førerkort, og den mistenkte ble framstilt på legevakten for nødvendige prøver.

– Bilen ble tauet av bergingsbil, og mistenkte er avhørt. Han erkjente forholdet, og sak er opprettet, opplyser politiet.

[ Fikk ikke være med på flyet – endte i arresten ]

Voldshendelse

Klokken 02.25 stanset en patrulje et kjøretøy i Hommersåkveien i Sandnes etter at det nesten kjørte på politibilen.

– Fører, en mann i 60-årene, blåste til over lovlig verdi i alkometeret, og nødvendige prøver ble tatt. Førerkortet er beslaglagt, og sak opprettet, opplyser politiet på Twitter.

Ti minutter på fire fikk politiet melding om en voldshendelse i Kongsgårdsbakken i Stavanger. En mann var slått i hodet, og mistenkte hadde løpt fra stedet.

– Det ble gitt en beskrivelse av mistenkte av vitner på stedet. Mistenkte, som var en mann i begynnelsen av 20-årene, ble pågrepet og innsatt i arresten, skriver politiet.

Den fornærmede er en mann i midten av 20-årene, og han har fått et kutt i hodet.

Den mistenkte ble anmeldt for kroppsskade, og det er opprettet sak.