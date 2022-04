Fikk ikke være med på flyet – endte i arresten

32-åringen erkjente ikke straffskyld da saken nylig var oppe i Stavanger tinghus.

10. desember i fjor var 32-åringen på vei fra Norge til Polen. Rundt klokken 16.45 oppholdt han seg på Stavanger lufthavn, Sola, og mens han ventet på flyet inntok han betydelige mengder alkohol sammen med venner.

En politibetjent ble oppmerksom på 32-åringen og opplevde han som beruset. Han varslet derfor flyselskapet om at de måtte være oppmerksom på ham i forbindelse med ombordstigning. Noe senere ble politiet på ny kontaktet i forbindelse med at 32-åringen ropte og skrek mot en Avinor-ansatt. Politibetjenten kontaktet 32-åringen, som var nektet ombordstigning og frustrert og sint av den grunn.

Politibetjenten fulgte ham sammen med en kollega ut av terminalen til ankomsthallen slik at 32-åringen skulle få̊ ut bagasjen sin. Mens de ventet på bagasjen var 32-åringen fortsatt opprørt og høylytt. Han fikk etter hvert bagasjen og ble pålagt av politiet å forlate flyplassen inntil neste dag. I det han skulle gå stanset han opp og ble oppfattet slik at han ikke vil gå ut. Politibetjenten gikk derfor mot ham for å føre ham ut. 32-åringen møtte da politibetjenten med å dytte han unna med hånden mot brystet/skulderen.

På grunn av dette og 32-åringens øvrige opptreden ble han påsatt håndjern og transport til arresten i Stavanger ble bestilt. I etterkant av dette sparket han politibetjenten flere ganger.

Retten kom til at han skulle dømmes for forholdet og straffen ble fengsel i 18 dager der han får fradrag for tre dager i varetekt.

[ Fikk en fryktelig dårlig kveld på byen – griset til med sin egen avføring ]